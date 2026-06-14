A qué hora de EE.UU. juega Alemania vs. Curazao, hoy: transmisión en vivo del Mundial 2026

Alemania y Curazao abren el Grupo E del Mundial 2026 este domingo 14 de junio en el NRG Stadium de Houston, Texas. El partido comienza a la 13 hs (hora del Este). Los alemanes, cuatro veces campeones del mundo, parten como amplio favorito ante el seleccionado caribeño, que disputa su primera Copa del Mundo en la historia.

Hora y cómo ver Alemania vs. Curazao en Estados Unidos

Para quienes sigan la transmisión en vivo del primer partido de Alemania en el Mundial 2026, el pitazo inicial a las 13:00 hs del Este (ET). Debido a los husos horarios del país, la acción comenzará a las 12:00 hs del Centro (CT), las 11:00 hs de la Montaña (MT) y a las 10:00 hs del Pacífico (PT).

El partido se jugará en el NRG Stadium a las 13 hs (hora del Este) Archivo

Desde FOX se podrán ver las transmisiones en vivo con audio inglés y en Telemundo en español. Para los que prefieran streaming, pueden utilizar Peacock con suscripción.

Qué se juega cada equipo en Houston

Alemania llega al torneo con una de las convocatorias más renovadas de su historia reciente. El seleccionador Julian Nagelsmann armó un plantel de 26 jugadores que combina figuras jóvenes como Jamal Musiala y Florian Wirtz con veteranos como Joshua Kimmich y el regreso sorpresa de Manuel Neuer, convocado a los 40 años para lo que probablemente sea su última Copa del Mundo.

El arquero Manuel Neuer fue convocado al Mundial 2026 con 40 años Matthias Schrader - AP

La Mannschaft busca revertir dos eliminaciones consecutivas en primera ronda. En Rusia 2018 y en Qatar 2022, el equipo no superó la fase de grupos en ambas ocasiones, algo que no le había ocurrido nunca antes en su historia. Un triunfo contundente en el debut ante Curazao sería la señal que los alemanes necesitan para demostrar que ese ciclo quedó atrás.

La selección más pequeña de la historia del Mundial

Curazao tiene menos habitantes que ciudades como Chula Vista, California, o Naperville, Illinois. Con 155 mil personas en una isla de 444 kilómetros cuadrados en el Caribe, el seleccionado superó el récord histórico de Islandia, que con cerca de 330 mil habitantes había sido hasta 2025 la nación menos poblada en clasificar a un Mundial.

Curazao superó el récord de ser el seleccionado más pequeño en participar de un Mundial (Fuente: Getty Images)

El país será el quinto representante del Caribe en una Copa del Mundo, después de Cuba (1938), Haití (1974), Jamaica (1998) y Trinidad y Tobago (2006). Buena parte de su plantel juega en la Eredivisie holandesa o en ligas europeas de segundo nivel, y el equipo se nutre de futbolistas con raíces curazoleñas nacidos en los Países Bajos.

Alemania y Curazao nunca se enfrentaron antes en partidos oficiales. Este partido en Houston es el primer encuentro entre ambas selecciones.

Tabla de posiciones del Grupo E en el Mundial 2026

Pos. Selección PJ G E P GF GC Pts. — Alemania 0 0 0 0 0 0 0 — Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 — Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 — Curazao 0 0 0 0 0 0 0

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.