El dólar de plata de 1794 que vale US$12 millones: historia del Flowing Hair

En 1794 se acuñaron los primeros dólares de plata conocidos como Flowing Hair en Estados Unidos. Todavía quedan algunos ejemplares de estas monedas y son considerados tan valiosos que uno de ellos fue vendido por 12 millones de dólares.

El dólar Flowing Hair que vale millones de dólares

La razón principal detrás del valor de colección de la moneda de plata Flowing Hair es que forma parte de la historia de la construcción de EE.UU. como nación independiente.

De acuerdo con GoBankingRates, la ley de acuñación de monedas de 1792 autorizó a la Casa de la Moneda a producir divisas de cobre, plata y oro. Sin embargo, el acceso a los materiales no era tan simple y los primeros ejemplares de plata no estuvieron destinados al público en general.

En lugar de eso, se entregaban como recuerdo a dignatarios y personajes de relevancia, como una muestra de que el país norteamericano era capaz de producir su propio dinero.

La primera fábrica se ubicó en Filadelfia, de donde salieron los dólares de plata de 1794, cuyo proceso de producción fue lento e impreciso. Aun así, se calcula que, en un solo día, se acuñaron 1758 monedas con el diseño Flowing Hair.

Hoy se consideran entre las monedas más valiosas y son muy apreciadas entre los coleccionistas debido a su importancia histórica y rareza. Actualmente, quedan entre 120 y 130 ejemplares de estas divisas.

De acuerdo con Bankrate, en 2022 un ejemplar de esta moneda se vendió por US$12 millones. Aunque no hay datos oficiales, la cifra lo convierte en uno de los objetos de numismática más caros de la historia.

El diseño del dólar de plata Flowing Hair de 1794

El diseño del primer dólar fue confiado al grabador Robert Scot, quien eligió una representación de la libertad para el diseño. Según GoBankingRates, estuvo inspirado en los antiguos romanos que solían utilizar figuras femeninas para simbolizar el concepto.

En el anverso se muestra un retrato de la libertad con el cabello suelto. La figura está rodeada de 15 estrellas en el borde: ocho a la izquierda y siete a la derecha en honor a los estados que conformaban la Unión en 1794.

La serie conocida como Flowing Hair se encuentra entre las más valiosas del mercado Foto PCGS

Además, según consignó la casa de subastas Stack’s Bowers, tiene grabada la palabra “LIBERTY” en el borde superior y la fecha en el inferior. En el reverso se muestra un águila con las alas extendidas que está rodeada por dos ramas unidas en su base por una cinta con la leyenda “United States of America”.

La denominación no aparece en ninguna de las caras, una omisión intencional ya que la numismática era nueva en EE.UU. y se buscó facilitar la aceptación de las divisas en la mayor cantidad de países posible. Por ello, la Casa de Moneda optó por que el peso y el contenido del metal determinaran su valor.

Un dólar de plata de 1794 se vendió por más de US$4 millones en 2025

Más allá de la mencionada venta por US$12 millones que se concretó en 2022, recientemente un dólar de plata Flowing Hair también se vendió por millones en Texas.

El dólar "pelo suelto" o "flowing hair" es uno de los más valiosos en la historia de Estados Unidos Captura auctions.stacksbowers.com

De acuerdo con Coinweek, en una subasta de Stack’s Bowers Galleries, que se llevó a cabo en noviembre de 2025, una de estas monedas alcanzó un valor de US$4,5 millones.