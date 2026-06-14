En qué canal de EE.UU. pasan el partido de Alemania vs. Curazao por el Grupo E del Mundial 2026 hoy

Alemania y Curazao abren el Grupo E del Mundial 2026 este domingo 14 de junio en el NRG Stadium de Houston. El partido comienza a la 13 hs (hora del Este) y marca el debut mundialista de la isla, la nación más pequeña por población y territorio entre los 48 clasificados.

Desde dónde se puede ver el partido entre Alemania vs. Curazao

El partido comienza a la 13 hs (hora del Este)/ 12 hs (hora Central)/ 10 hs (hora del Pacífico) del 14 de junio en el NRG Stadium de Houston.

En español, el partido va por Telemundo en televisión abierta y en streaming por Peacock Heather Khalifa - FR172147 AP

En inglés, la transmisión en abierto está a cargo de FOX, con señal disponible sin cable en la aplicación FOX Sports y en FOX One. También se puede seguir en FS1 a través de paquetes de cable o plataformas de streaming.

En español, el partido va por Telemundo en televisión abierta y en streaming por Peacock, la plataforma de NBCUniversal. Peacock transmite los 104 partidos del torneo con narración en español. Para quienes prefieren el inglés y no tienen cable, Fubo ofrece acceso a FOX con prueba gratuita de cinco días.

Tabla de posiciones del Grupo E

Pos. Selección PJ G E P GF GC Pts. 1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 2 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 3 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 4 Curazao 0 0 0 0 0 0 0

Contexto del partido: lo que se juega cada selección

Alemania llega al primer partido con una mezcla de talento joven y experiencia reactivada. El director técnico Julian Nagelsmann convocó a Manuel Neuer, que retomó el arco a los 40 años tras retirarse del fútbol internacional en 2024, y confirmó a Joshua Kimmich como capitán. El plantel también incluye a Florian Wirtz y Jamal Musiala como figuras ofensivas centrales.

Manuel Neuer fue convocado para el Mundial 2026, por lo que retoma el arco a los 40 años Dave Thompson - AP

Con el formato de 48 equipos y 12 grupos, los dos primeros de cada zona clasifican de manera directa y los ocho mejores terceros entre los 12 grupos también avanzan al repechaje. Ese margen adicional no cambia el diagnóstico para Alemania: para una selección de esa dimensión histórica, empezar con derrota sería un golpe difícil de absorber.

Curazao, en cambio, juega sin presión de resultados pero con la conciencia de escribir historia. El equipo llega conducido por Dick Advocaat, de 78 años, que retornó al cargo el 12 de mayo tras la renuncia de Fred Rutten. El plantel está compuesto casi en su totalidad por jugadores nacidos y formados en los Países Bajos con ascendencia curazoleña, lo que le da una identidad táctica ordenada y técnica.

El dato que no está en la agenda: récords apilados

Curazao concentra varios hitos simultáneos en este torneo. Es la nación más pequeña en población (alrededor de 156 mil habitantes) y en extensión territorial (444 kilómetros cuadrados) en clasificarse a un Mundial, superando el registro anterior de Islandia en Rusia 2018.

A eso se suma que Dick Advocaat, según informó la Federación de Fútbol de Curazao (FFK) y The Washington Post, se convertirá en el entrenador de mayor edad en dirigir un partido mundialista. Es el tercer Mundial con tres selecciones distintas.

Tras este partido, el Grupo E continúa el 20 de junio con Alemania vs. Costa de Marfil en el BMO Field de Toronto (16 hs/ hora del Este) y Ecuador vs. Curazao en el Arrowhead Stadium de Kansas City (20 hs/ hora del Este). La fase de grupos concluye el 25 de junio con los dos partidos simultáneos que definirán los clasificados del grupo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.