Brasil deja al desnudo en el Mundial sus problemas de identidad y calidad

La eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial, el peor desempeño mundialista de la Canarinha desde 1990, dejó al descubierto problemas estructurales que explican el paulatino retroceso futbolístico del equipo más veces campeón del mundo.

A continuación, tres causas del mal momento de la Seleção de Carlo Ancelotti, que sucumbió 2-1 ante la Noruega de Erling Haaland el domingo en East Rutherford, Nueva Jersey.

1. Perder la identidad

En el MetLife Stadium, a las afueras de Nueva York, no hubo jogo bonito. El estilo de juego ofensivo y estético que hizo mundialmente famoso a Brasil hace rato que no aparece en el repertorio de la Canarinha.

En el partido de octavos, la selección que tal vez más representa el idilio entre un hombre y una pelota entregó el dominio y el control a los escandinavos.

Los sudamericanos apenas tuvieron el 32,1% de la posesión y jugaron principalmente al contragolpe, una vía que sin embargo les resultó útil para tornar en figura al portero nórdico Orjan Nyland.

Ancelotti repitió antes del encuentro que quería un equipo que tuviera "varias identidades" y no solo una de visor ofensivo, como el que se espera de Brasil, para así poder enfrentar las diferentes estrategias rivales.

Pero el estilo de juego contra los nórdicos, que triunfaron con un doblete de Haaland, indignó a muchos brasileños, conocidos por su paladar futbolístico exigente.

"Brasil jugó atrás, jugó a la defensiva contra Noruega. Esa es nuestra capacidad hoy, por desgracia", dijo a la AFP el exinternacional brasileño Walter Casagrande.

2. Calidad de jugadores

Mundialista en 1986, Casagrande es una de las caras más conocidas del balompié brasileño que cuestiona, desde hace años, la calidad de la actual generación de la Canarinha.

El talento de la camada de Vinícius Jr. y compañía ha sido criticado incluso por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Las ventas precoces de los juveniles y la formación de jugadores pensando en que interesen al mercado de Europa son considerados factores determinantes para la falta de estrellas con el ADN brasileño.

El propio Carletto, primer extranjero en el banquillo auriverde desde 1965, ha reconocido la falta de laterales y mediocampistas creativos de primer nivel.

Neymar ha sido una de las únicas apariciones estelares en la tierra de Pelé desde que Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho Gaúcho ganaron el quinto título mundial en 2002.

Kaká fue el último brasileño en recibir el Balón de Oro, en 2007, hace casi dos décadas. Y el Scratch no vence a ningún equipo europeo en fase eliminatoria del Mundial desde que conquistó el pentacampeonato.

Neymar, que anunció su retiro internacional tras la eliminación, nunca pudo guiar al equipo a una final en la Copa del Mundo y las lesiones mermaron sus últimos años.

"El principal error de Carlo Ancelotti fue haber convocado a Neymar (quien llegó lesionado y apenas jugó dos segundos tiempos). Danilo, Casemiro, Alex Sandro, olvídate, olvídate. Cuando necesitas renovar algo, tienes que apelar a la juventud", dijo Casagrande.

3. Sin goleador

Brasil no cuenta con un 9 temible desde Ronaldo Nazário y Adriano. Por el camino se probaron sin éxito Luís Fabiano, Fred, Gabriel Jesus, Richarlison y, por último, Matheus Cunha.

El atacante del Manchester United anotó tres goles en Norteamérica 2026, uno menos que Vinícius Jr., el goleador de la Seleção en el Mundial.

Las labores goleadoras recayeron en Cunha, quien suele sentirse más cómodo como falso nueve o mediapunta, y en Vini, extremo natural que puede jugar al frente.

Los centrodelanteros puros no marcaron: Igor Thiago, segundo goleador de la pasada Premier League con 22 dianas, contó con pocas oportunidades y Endrick, la perla de 19 años, entró como revulsivo en cuatro juegos.

"Los tipos tenían a Haaland, un goleador letal. Nosotros no tenemos", escribió el legendario exdelantero Romário en Instagram.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confía en que Ancelotti, ganador de todo a nivel de clubes, pueda enderezar el rumbo con miras al Mundial de 2030.

Para ese torneo, espera contar con un plantel más robusto, sin bajas sensibles como las que hubo en Estados Unidos, entre ellas Rodrygo y Estêvão.

"Lo que nos genera alguna expectativa o esperanza para el próximo ciclo es la certeza de una continuidad que nos permite hacer ajustes para llegar más fuertes", dijo Rodrigo Caetano, director de selecciones de la CBF.