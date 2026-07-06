Cuándo juega Colombia vs. Suiza: hora y posibles cruces si gana su partido de octavos en el Mundial 2026

En el marco de los octavos de final del Mundial 2026, Colombia enfrenta este martes 7 de julio a Suiza por un pase a la siguiente ronda de eliminación. El duelo se llevará a cabo en Vancouver, en Canadá, y será transmitido tanto en español como en inglés en Estados Unidos.

Hora del partido de Colombia vs. Suiza y posibles cruces en el Mundial 2026

A las 16.00 hs (ET en EE.UU.) de este martes 7 de julio comienza el duelo entre Colombia y Suiza en el Estadio BC Place Vancouver, en Canadá, por un lugar en los cuartos de final del torneo internacional. La selección latinoamericana llega a esta instancia tras un triunfo sobre Ghana por 1-0.

El seleccionado de Colombia disputará los octavos de final del Mundial 2026 ante Suiza Federación Colombiana de Fútbol

Cómo ver el partido entre Colombia y Suiza por el Mundial 2026 en EE.UU.

Desde las 16.00 hs (ET), el enfrentamiento entre Colombia y Suiza se transmite en vivo en inglés por FOX, mientras que en español es televisado por Telemundo. Además, está disponible el servicio de streaming en español de Peacock.

Junto con las opciones de las transmisiones, los fanáticos de estas dos selecciones en Vancouver podrán acceder al Fan Festival organizado por la FIFA. Este evento se lleva a cabo en Hastings Park, ubicado en el recinto del PNE (2901 E Hastings Street).

Suiza llega al duelo frente a Colombia por los octavos de final del Mundial 2026 tras imponerse sobre Argelia Jared C. Tilton - FIFA - FIFA

De acuerdo con la FIFA, en el corazón del recinto se encuentra el nuevo anfiteatro al aire libre del PNE, con capacidad para 10.000 personas. El evento comienza a las 13.00 hs (hora local) y se puede acceder de manera gratuita.

En cuartos de final, el vencedor deberá medirse con el ganador del partido entre Argentina y Egipto, que se llevará a cabo este martes desde las 12.00 hs (ET) en el Estadio Atlanta, en Georgia, de acuerdo con el calendario oficial.

De esta manera, el seleccionado que obtenga la victoria deberá trasladarse de Canadá a EE.UU. para disputar la siguiente ronda en el Estadio de Kansas City. Posteriormente, el ganador de ese cruce jugará las semifinales el miércoles 15 en Atlanta.

Cómo llegan Colombia y Suiza a los octavos de final

El camino de las selecciones que se enfrentan este martes por un pase a cuartos de final tuvo distintos momentos. Al mando del argentino Néstor Lorenzo, Colombia comenzó con un triunfo por 3-1 sobre Uzbekistán y en la segunda fecha venció a la República Democrática del Congo por 1-0.

El mayor desafío para el seleccionado colombiano fue Portugal en la tercera jornada, encuentro que terminó en un empate 0-0. En dieciseisavos de final, superó por 1-0 a Ghana para obtener el boleto a octavos.

El resumen de Colombia vs. Ghana- Con gol de Arias Colombia pasó a octavos de final

Los dirigidos por Lorenzo buscarán igualar la marca de llegar a cuartos de final, la cual alcanzaron en 2014 con una actuación destacada de James Rodríguez.

Por su parte, Suiza empató 1-1 con Qatar en el debut y venció por 4-1 a Bosnia y Herzegovina en la segunda fecha. En su último partido de la fase de grupos, superó por 2-1 a Canadá para avanzar como líder de la zona, con siete puntos.

Luego, en la primera ronda de eliminación directa, el seleccionado suizo venció a Argelia por 2-0. Ahora, tendrá un desafío de alto nivel con la selección sudamericana, con el objetivo de volver a los cuartos de final, instancia a la que llegó en tres ocasiones, pero que nunca pudo superar.