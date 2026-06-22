Brasil entrena sin Alisson antes de enfrentar a Escocia en el Mundial

Brasil realizó este lunes su penúltimo entrenamiento antes de enfrentar a Escocia en el Mundial sin la presencia de su portero titular, Alisson, quien hizo labores de manejo de carga física en el gimnasio.

El arquero del Liverpool atajó en los dos encuentros de la Canarinha en Norteamérica, ante Marruecos (1-1) y Haití (victoria 3-0), por lo que la comisión técnica que preside Carlo Ancelotti optó por marginarlo de la práctica en el complejo de Columbia Park en Morristown, Nueva Jersey.

El número uno de los pentacampeones mundiales no está lesionado. Su presencia en el gimnasio se considera "normal" y busca mantener bien su estado físico durante el torneo, según dijo a periodistas una fuente de la CBF.

Ancelotti presidió los trabajos previos al cotejo contra los escoceses el miércoles en Miami, donde los brasileños esperan hacer oficial su casi segura clasificación a los dieciseisavos de final. Incluso perdiendo podrían garantizar su presencia en la siguiente fase.

El italiano estuvo frente a un grupo de 22 futbolistas de campo, entre ellos Vinícius Jr y Neymar. Se espera que el 10 debute contra Escocia tras más de un mes fuera de los campos por una lesión muscular en la pantorrilla derecha.

Sin Alisson, el preparador de arqueros Taffarel trabajó con los otros dos guardametas, Ederson y Weverton. También con Léo Nannetti, un portero juvenil del Flamengo que no está inscrito en el Mundial pero que participa de los entrenamientos como sparring.

Este lunes tampoco estuvo presente el extremo Raphinha, quien se lesionó del muslo derecho en el triunfo contra los haitianos el viernes en Filadelfia.

El atacante del FC Barcelona, titular inamovible de Carletto, será baja segura contra los escoceses y no es claro cuándo puede retornar a los campos. Luiz Henrique, Rayan, Gabriel Martinelli y Endrick luchan por reemplazarlo.

La otra gran novedad de la práctica de la Seleção fue la ausencia de calor y sol en pleno verano estadounidense. Este lunes, la temperatura cayó y obligó a algunos asistentes a utilizar sacos por primera vez desde que Brasil llegó a Morristown a comienzo de junio.