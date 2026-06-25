Brasil golea tres a cero a Escocia y pasa a 16avos como primero del Grupo C del Mundial

Brasil validó este miércoles su pase a dieciseisavos de final del Mundial 2026 como primero del Grupo C al golear 3-0 a Escocia en Miami, gracias a un buen partido de su delantera, que supo castigar los errores de la defensa rival.

Con siete puntos, la Canarinha termina líder de su grupo empatada con Marruecos, ganador de Haití (4-2) por mejor diferencia de goles (6 contra 3).

Dos goles de Vinicius Júnior (7', 45+3') y el restante de Matheus Cunha (60') le dieron la victoria a la Canarinha, que jugará el lunes en Houston al segundo del Grupo F, liderado por Países Bajos y Japón a falta de la última jornada.