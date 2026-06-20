Brasil muestra una nueva cara, a la espera de medirse con los grandes

Por lo pronto ya no hay conato de incendio en Brasil, aunque tampoco motivos para hacer fiestas: el equipo de Carlo Ancelotti está virtualmente clasificado a dieciseisavos de final del Mundial gracias a una mejora en todas sus líneas ante Haití.

Los pentacampeones del mundo golearon 3-0 a los haitianos, primera selección eliminada de la Copa del Mundo, el viernes en Filadelfia y treparon a la punta del Grupo C.

La victoria frente a una selección de pocos quilates, que jugaba su primer Mundial en medio siglo, fue un bálsamo para el entrenador italiano, cuestionado como nunca en Brasil tras el gris debut ante Marruecos (1-1).

Aunque afiló la mordida y encaminó su pase a la siguiente instancia, a falta de una jornada para el cierre de la fase de grupos, en el ambiente merodea un interrogante: ¿Cómo se comportará cuando choque ante rivales más poderosos?

"Podemos competir con cualquier equipo. Ya sea Haití o Francia, tenemos la calidad para hacerlo", garantizó Carletto tras su primera victoria como entrenador en la mayor pasarela del fútbol.

- Ataque afilado -

Ancelotti se anotó un hit con la titularidad de Matheus Cunha en el centro del ataque en lugar de Igor Thiago, que comenzó contra los marroquíes.

El delantero del Manchester United anotó los dos primeros goles, sus primeros en un Mundial. Su capacidad para jugar como 10 también fue vital para engranar una ofensiva que echó en falta punch y creatividad ante los Leones del Atlas.

Con el 9 a su espalda, un dorsal que no ha traído mucha suerte a sus últimos portadores brasileños en los mundiales, Cunha derrumbó a unos caribeños combativos pero que acabaron sucumbiendo ante un Brasil más poderoso.

Y se entendió bien con Vinícius Jr, hasta el momento el mejor jugador auriverde en Norteamérica. El astro merengue participó en la apertura del marcador, asistió a Cunha en el 2-0 y marcó el tercero.

"Estoy aquí en Norteamérica para hacer grandes cosas junto a la selección", "espero que" esta sea mi Copa del Mundo, afirmó el 7.

- Arco en ceros -

La compenetración de la ofensiva permite que Ancelotti respire tranquilo con miras al último juego de Brasil en el Grupo C, el miércoles ante Escocia.

El partido en Miami, donde el ataque brasileño contaría por fin con el refuerzo del recuperado Neymar, vale el liderato de la zona y la clasificación para ambos equipos.

Pero la victoria contra los haitianos también tuvo otra nota positiva: la Canarinha quebró una racha de seis partidos consecutivos recibiendo gol.

A pesar de su poca jerarquía, Haití exigió tres atajadas de Alisson en la segunda parte, en la que los brasileños redujeron considerablemente el empuje que mostraron en los 45 minutos iniciales.

Pero el portero del Liverpool no solamente respondió, sino que la zaga se mostró más segura, con Danilo, la otra novedad en la titular, como lateral derecho, Marquinhos y Gabriel Magalhães en el centro y Douglas Santos en la izquierda.

Danilo se mantuvo fijo atrás, dando libertad para que Douglas Santos subiera por la izquierda y permitiera que Vini jugara más centralizado.

"Era lo que esperábamos en este juego, mejorar la calidad, con menos errores, más efectividad en el frente, atrás más control. Creo que a nivel de intensidad fue un buen juego, obviamente tenemos que mejorar, vamos a mejorar para llegar bien al mata a mata", señaló Ancelotti.

- Incertidumbre con Raphinha -

Quizás el único aspecto preocupante para el Scratch tras el triunfo sea la situación física de Raphinha, hasta ahora inamovible en la banda derecha.

El extremo del Barcelona dejó el campo en el minuto 40 por dolores en el muslo derecho y será evaluado este sábado por los médicos de la selección. Esa zona del cuerpo ya le jugó malas pasadas a lo largo de la temporada.

"Está un poco abatido, esperamos que no sea nada grave, que sea lo menos grave posible, porque es un jugador muy importante", dijo Paquetá.

Su eventual baja, sin embargo, podría abrir la puerta para que Ancelotti brinde más minutos a dos consentidos de la torcida: Rayan y Endrick, ambos de 19 años.

El atacante del Bournemouth debutó en una Copa del Mundo como sustituto de Raphinha, mientras que Endrick hizo lo propio al ingresar en el 64' por Cunha y fue aclamado por la marea auriverde que colmó el Lincoln Financial Field.

"Él (Ancelotti) sabe lo que hago cuando entro, doy mi vida por el equipo", afirmó Endrick, quien anotó un tanto luego anulado por fuera de juego.