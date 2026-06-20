La TSA advierte durante el Mundial 2026: el popular aderezo que los fanáticos deben llevar en el equipaje facturado

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) lanzó una advertencia dirigida a los miles de fanáticos que visitan Estados Unidos por el Mundial 2026. El organismo federal pidió que llevaran el aderezo ranch en su equipaje facturado para evitar la retención del producto.

La advertencia de la TSA por el aderezo ranch

La popularidad del aderezo ranch entre los visitantes extranjeros alcanzó niveles inesperados durante los últimos días del torneo deportivo. En ese marco, a través de sus plataformas oficiales, la TSA alertó sobre la recurrente confiscación de botellas de este producto en los controles de seguridad aeroportuarios.

La advertencia de la TSA sobre el aderezo ranch en redes sociales X @TSA

“Si visitan el país por un evento deportivo y descubren el aderezo ranch, por favor empáquenlo en su equipaje documentado”, comunicó el organismo en la red social X.

A su vez, la agencia publicó imágenes de diversos envases de gran tamaño retenidos junto a carteles informativos sobre las restricciones de líquidos vigentes para vuelos comerciales. En ese mensaje, se aclara que el límite permitido para estos productos es de 3,4 onzas.

El entusiasmo de los turistas por el aderezo ranch en Estados Unidos

El consumo del aderezo ranch por parte de los turistas generó una revolución en las redes sociales. Los visitantes descubrieron el sabor del producto y quedaron encantados con él.

Incluso, una mujer europea se viralizó al expresar su asombro en la red social X: “¿Por qué nadie me dijo que el aderezo ranch es como una droga? ¡Europa, necesitamos ranch tan pronto como sea posible!”.

La viajera europea que quedó sorprendida con el sabor del aderezo ranch en Estados Unidos X @elsathora

En ese marco, según The New York Post, los estadounidenses reaccionaron con diversión ante la repentina obsesión de los turistas por este aderezo característico. Como alternativa, algunos internautas sugirieron las versiones en polvo para facilitar el transporte hacia el extranjero sin incumplir las normas.

Otros usuarios señalaron la clara oportunidad de negocio de crear una ruta de suministro constante de ranch hacia el continente europeo. La sorpresa fue generalizada al conocer que este producto, tan común en EE.UU., es una rareza en muchas regiones del mundo.

Alerta de la TSA durante el Mundial: identificaciones válidas para volar en EE.UU.

En otro comunicado, la TSA también alertó a los viajeros sobre los documentos que necesitan para viajar dentro de la nación norteamericana durante la Copa del Mundo. La agencia federal recordó, en primera instancia, que los viajeros mayores de 18 años deben presentar una Real ID, un pasaporte u otro documento aceptado para pasar los controles de seguridad.

Markwayne Mullin detalló el rol de la TSA durante el Mundial 2026

En ese sentido, la entidad recomienda utilizar el programa TSA PreCheck, que permite realizar cada uno de los trámites con mayor velocidad. A su vez, la autoridad implementa nuevas tecnologías con sistemas de tomografía y herramientas de análisis de imágenes asistidas por inteligencia artificial para modernizar los controles.

Por otro lado, la TSA resaltó que está prohibido usar drones y naves no tripuladas cerca de los estadios y aeropuertos. En caso de que se adviertan estas situaciones, el equipo será confiscado y habrá multas.