Superó la prueba intelectual para superdotados: el niño que emigró de Venezuela a EE.UU. y fue reconocido por Trump

Oliver Matos Reyes es un niño considerado entre las mentes más brillantes de su edad en todo el mundo. Junto con su familia, emigraron de Venezuela a Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida. Con 12 años, sueña con estudiar leyes en Harvard y regresar a su país natal para marcar una diferencia.

“El hombrecito”, el apodo del niño genio venezolano que estudia en Alabama

Actualmente, Matos estudia séptimo grado en la escuela privada Mobile Christian, ubicada en Alabama, donde, según compartió con Univisión, le llaman “hombrecito” por su manera de actuar y vestirse.

Según el medio, el menor es diferente a sus compañeros. Tras distintas pruebas, obtuvo un resultado de coeficiente intelectual de 146, muy por encima del promedio para su edad que es de entre 90 y 100.

De hecho, una puntuación mayor a 130 se considera un nivel superior y más de 145 excepcional, es decir, Matos fue calificado excepcionalmente inteligente. “Yo siento que la diferencia es que Dios me ha dado un propósito que quiere que yo cumpla”, dijo el menor en la entrevista con Univision, en donde mostró un certificado que el presidente Donald Trump firmó en reconocimiento a su excelencia académica.

De acuerdo con su familia, Matos destacó desde muy pequeño. Comenzó a leer con fluidez a los dos años y medio y a los cinco ya era capaz de identificar países con sus capitales en un globo terráqueo y hasta podía brindar algunos detalles sobre su población y economía.

Actualmente habla español e inglés, y aprende alemán, ruso y árabe. Además, tiene otros intereses: “Me gusta saber del mundo y la historia y cómo el pasado afecta al presente y futuro”. En ese sentido, a través de su cuenta de Instagram, comparte contenido sobre economía e historia.

El niño genio de 12 años quiere ir a Harvard y regresar a Venezuela

Con 12 años, Matos sueña con ingresar a la Universidad Harvard para estudiar la carrera de leyes y economía. Compartió con Fox News que posteriormente le gustaría regresar a Venezuela y abordar los problemas de su país natal.

“Me gustaría solucionar la situación económica que tienen allí, porque es un factor determinante que impulsa a la gente a migrar a otros países. Por eso hay una gran diáspora de venezolanos, principalmente en EE.UU., pero también en otros países”, dijo el menor a Fox.

Oliver Matos fue reconocido por Trump por tener un coeficiente intelectual de 146 Imagen editada con IA (Instagram @olivermatos)

Los desafíos familiares para los padres del niño superdotado

Los padres de Matos también hablaron con Univisión y explicaron cuáles son algunos de los desafíos de tener un niño genio. Por ejemplo, su padre, Alirio Matos, dijo que las capacidades que tiene el menor representan un reto para ellos debido a que no siempre tienen respuestas a sus cuestionamientos.

Oliver Matos Reyes tienen el sueño de ingresar a Harvard Universidad de Carabobo

Por su parte, Ann Reyes, su madre, agregó que notó que su hijo era diferente desde muy temprana edad: “Lo notamos desde que estaba muy pequeño por su capacidad de adaptación, su capacidad de aprendizaje, los temas que le interesaban”. Además, aseguró que a los dos años ya le hacía preguntas complejas sobre el mundo, el desarrollo global y la historia.