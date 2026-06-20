A qué hora de EE.UU. juega Alemania vs. Costa de Marfil, hoy: transmisión en vivo del Mundial 2026

Alemania y Costa de Marfil se enfrentan este 20 de junio en el BMO Field de Toronto, en un duelo clave del Grupo E. Con el nuevo formato ampliado del Mundial 2026, ambos equipos buscan sumar puntos en la carrera por avanzar a los dieciseisavos de final. Todos los partidos del máximo certamen del fútbol se pueden seguir minuto a minuto a través de canchallena.com.

Hora y cómo ver en vivo el partido de Alemania vs. Costa de Marfil

Alemania vs. Costa de Marfil está programado para el 20 de junio a las 16 hs (hora del Este de EE.UU.).

El duelo se disputa en el BMO Field de Toronto, uno de los estadios designados en Canadá para la fase de grupos del Mundial 2026.

El duelo entre Alemania y Costa de Marfil se disputa en el BMO Field de Toronto el 20 de junio RONALDO SCHEMIDT - AFP

En cuanto a la transmisión, en Estados Unidos los derechos televisivos del torneo corresponden al paquete que incluye cadenas como FOX (y sus señales asociadas) en inglés y Telemundo/Universo en español, además de plataformas de streaming vinculadas como Peacock o ViX.

La asignación específica de este partido a un canal o app en particular se define en la grilla detallada de cada jornada, por lo que se recomienda a la audiencia consultar la programación actualizada el mismo día del encuentro.

Formaciones de Alemania vs. Costa de Marfil hoy

Las alineaciones oficiales se confirman, como es habitual en los torneos FIFA, una hora antes del inicio del partido, a partir de la información que publiquen ambas federaciones.

En el caso de Alemania, se espera un once con línea de cuatro defensores, mediocampo de buen pie y un frente de ataque móvil, con énfasis en la salida limpia desde el fondo y la amplitud por las bandas.

Costa de Marfil podría aplicar un esquema de un 4-3-3 y un 4-2-3-1 para su duelo con Alemania en el Mundial 2026 @equipenatciv

Costa de Marfil, por su parte, acostumbra a alternar entre un 4-3-3 y un 4-2-3-1, esquemas que le permiten combinar recuperación en el mediocampo con despliegue ofensivo por los costados. Su plan suele pasar por cerrar espacios por dentro, forzar errores en salida y explotar la velocidad de sus atacantes en campo abierto.

Historial entre Alemania y Costa de Marfil

En Copas del Mundo, Alemania y Costa de Marfil no registran un historial amplio de enfrentamientos oficiales, por lo que el choque de Toronto abre un nuevo capítulo en la relación entre ambas selecciones.

Sí existen antecedentes en partidos amistosos de otras épocas, en los que Alemania suele haber partido como favorita por plantilla y tradición futbolística, mientras los marfileños se apoyaron en su intensidad y talento individual para competir.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.