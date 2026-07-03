Brasil prepara su defensa ante la amenaza aérea de Haaland y compañía, dice Cunha

Brasil ha dedicado "buena parte" de sus entrenamientos para preparar a su defensa de la amenaza del juego aéreo de la Noruega de Erling Haaland, su rival el domingo en los octavos de final del Mundial de 2026, dijo este viernes el atacante Matheus Cunha.

El letal centrodelantero del Manchester City ha anotado cinco goles en la Copa del Mundo, apenas uno menos que los artilleros del torneo, Lionel Messi y Kylian Mbappé, que jugaron un partido más.

Marcar a Haaland y a sus compañeros, varios de ellos con una estatura mayor a la de los brasileños, se plantea como uno de los principales retos para los pentacampeones del mundo en el duelo en East Rutherford, Nueva Jersey.

"Al ser un poco más alto que la mayoría tengo la responsabilidad de estar entre los nombres que van a marcar", dijo el atacante del Manchester United, que se apoderó del centro del ataque de la Canarinha.

Cunha mide 1,83 metros y es uno de los titulares más altos de Brasil, junto al extremo Rayan (1,91 m) y los defensores Danilo (1,84 m), Marquinhos (1,83 m) y Gabriel Magalhães (1,90 m).

La estatura de Haaland es de 1,95 metros, un centímetro menos que uno de sus compañeros en el ataque, Alexander Sorloth. El central Kristoffer Ajer, también titular, mide 1,98 m.

"Dedicamos buena parte del entrenamiento para poder organizar la defensa, sabiendo que ellos tienen un arma muy fuerte, principalmente en la pelota parada", afirmó el delantero brasileño.

"Sabemos lo importante que es esto en los juegos eliminatorios", apuntó. "Voy a ser uno de los responsables para, si Dios quiere, mantener el cero y no encajar goles en estas jugadas a balón parado".

Cunha, de 27 años, aseguró que ha enfrentado en varias ocasiones de forma exitosa a Haaland, tanto en el derbi de Mánchester como cuando ambos jugaban en Alemania.

Pero también tiene rodaje frente a otros peligrosos jugadores noruegos como el creativo Martin Odegaard, capitán del Arsenal.

"Tenemos que estar concentrados no solo en él (Haaland), sino en muchos jugadores de la selección noruega, que tienen una presencia muy fuerte", apuntó.

El delantero brasileño rechazó, además, el rótulo de favorito de su equipo frente a los Vikingos, una selección a la que la Canarinha nunca ha vencido (dos derrotas, dos empates).

"Es difícil ver que el favoritismo entre en juego, pero yo lo veo de una forma que nos ayuda: la confianza en uno mismo después de marcar goles, la confianza que tus compañeros demuestran, creo que termina convirtiéndose en una bola de nieve muy positiva", señaló.