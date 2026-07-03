A qué hora de EE.UU. juega Colombia vs. Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, hoy

Colombia y Ghana se enfrentan este viernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Los dirigidos por Néstor Lorenzo buscan un lugar en los octavos, después de haber clasificado como punteros del Grupo K.

Hora y transmisión en vivo de Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026

El equipo sudamericano se enfrenta a la escuadra africana por el último partido correspondiente a la llave de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. El encuentro se lleva a cabo en el Kansas City Stadium, denominado así durante el certamen mundialista.

La selección de Colombia disputa el último pasaje a octavos de final del Mundial 2026 ante Ghana MICHAEL REAVES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De acuerdo con el calendario oficial publicado por la FIFA, en Estados Unidos, el duelo está programado para comenzar a las 21.30 hs ET/ 20.30 hs CT (hora local de Kansas)/ 19.30 hs MT/ 18.30 hs PT.

En esta ocasión, por ser un cruce de eliminación directa, habrá prórroga si igualan en los 90 minutos reglamentarios y penales si persiste el empate en dicha instancia. El partido se puede ver en español a través de la transmisión en vivo por la señal de Telemundo, mientras que se puede seguir en inglés a través de la pantalla de FOX.

Cómo llegan Colombia y Ghana y las probabilidades de cada uno, según un cálculo matemático

El conjunto colombiano finalizó en el primer puesto del Grupo K con siete unidades. Venció 3-1 a Uzbekistán en el debut, 1-0 a RD Congo en la segunda fecha e igualó 0-0 contra Portugal en su último compromiso.

Por su parte, Ghana consiguió la clasificación a dieciseisavos como uno de los mejores terceros del certamen. El equipo africano finalizó la primera fase en esa posición del Grupo L, por detrás de Inglaterra y Croacia, producto de cuatro puntos obtenidos a partir de un triunfo, un empate y una derrota.

Ghana enfrenta a Colombia en el último partido de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Una herramienta matemática de LA NACION simuló un millón de veces este encuentro y llegó a la conclusión de que los colombianos son los favoritos. Los resultados arrojaron un 77,1% de probabilidades de victoria para los de Lorenzo.

En cambio, Ghana obtuvo un 8,1% y el empate un 14,7%. De acuerdo con la plataforma, el resultado más probable es un 2-0 a favor de Colombia.

Con presencia del ICE en Kansas City: los operativos de seguridad para Colombia vs. Ghana

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó su presencia en los alrededores de las sedes del Mundial 2026 durante los partidos. En ese marco, el zar fronterizo Tom Homan explicó en CBS News que la intervención se limitará a criterios de “seguridad nacional”.

En ese sentido, el funcionario descartó que se realicen redadas migratorias masivas en el interior o en los alrededores de los recintos. No obstante, aseguró que los uniformados actuarán solo si ocurre algún hecho conflictivo vinculado con personas que tengan órdenes de captura por delitos graves.

Por otro lado, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, comparó el despliegue con el que se realiza en el Super Bowl. Según dijo, el foco está puesto en desarticular mercados ilícitos vinculados directamente al torneo.

El plan federal también incluye: