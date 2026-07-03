Radios de EE.UU. en vivo para Argentina vs. Cabo Verde: dónde escuchar la transmisión del Mundial 2026 en español

La selección de la Argentina afronta un nuevo desafío en la fase de eliminación directa del Mundial 2026 con un cruce frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final. El encuentro contará con transmisiones radiales en español disponibles en varias ciudades de Estados Unidos.

Radios para escuchar Argentina vs. Cabo Verde en vivo este viernes en EE.UU.

Según informó Univision, el partido correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 podrá seguirse por radio a través de emisoras de TelevisaUnivision Radio que transmitirán el encuentro con los relatos de Fútbol de Primera. La empresa aclaró que estas emisiones estarán disponibles únicamente por radio y no podrán escucharse mediante plataformas de streaming.

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Las estaciones habilitadas para seguir el compromiso entre Argentina y Cabo Verde son las siguientes:

Nueva York: La X 96.3 FM – Inicio de transmisión: 17.30 hs hora del este

La X 96.3 FM – Inicio de transmisión: 17.30 hs hora del este Chicago: Latino Mix 93.5 FM / 103.1 FM – Inicio de transmisión: 16.30 hs hora central

Latino Mix 93.5 FM / 103.1 FM – Inicio de transmisión: 16.30 hs hora central Dallas: Latino Mix 107.9 FM / 107.1 FM – Inicio de transmisión: 16.30 hs hora central

Latino Mix 107.9 FM / 107.1 FM – Inicio de transmisión: 16.30 hs hora central Houston: Latino Mix 104.9 FM – Inicio de transmisión: 16.30 hs hora central

La programación corresponde al comienzo de la cobertura radial y forma parte de la agenda especial preparada por TelevisaUnivision Radio para la jornada del viernes 3 de julio, en la que también se emitirán los partidos Australia vs. Egipto y Colombia vs. Ghana.

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La FIFA señala que el encuentro se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami. El vencedor de esta llave avanzará a los octavos de final, instancia en la que enfrentará al ganador del duelo entre Australia y Egipto, que se disputará en Atlanta.

El estadio elegido para el compromiso es uno de los recintos más importantes de EE.UU. Además de albergar los partidos de los Miami Dolphins, también recibe el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, el torneo de tenis Miami Open, encuentros universitarios, conciertos internacionales y diversos festivales.

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Además, el estadio de Miami fue sede de varios compromisos durante el Mundial de Clubes 2025, incluido el partido inaugural del certamen.

Horarios de Argentina vs. Cabo Verde para Sudamérica

Según el fixture, estos son los horarios del partido en distintos países de Sudamérica:

Perú: 17 hs

17 hs Colombia: 17 hs

17 hs Ecuador: 17 hs

17 hs Bolivia: 18 hs

18 hs Chile: 18 hs

18 hs Venezuela: 18 hs

18 hs Argentina: 19 hs

19 hs Brasil: 19 hs

19 hs Uruguay: 19 hs

19 hs Paraguay: 19 hs

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Canales de TV para ver el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Cabo Verde en EE.UU.

Además de las transmisiones radiales, el encuentro contará con opciones televisivas y plataformas de pago.

EE.UU. (en inglés)

FOX

FOX Sports

FOX One

EE.UU. (en español)

Telemundo

Universo

Peacock

Los entrenadores de Argentina y Cabo Verde hablaron antes del partido

En declaraciones difundidas por la FIFA, el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, dejó en claro que el cuerpo técnico no subestima a su rival. “Cabo Verde es un equipo que no perdió y, en algunos partidos, especialmente contra Arabia Saudita, incluso mereció ganar. Defendieron bien contra España y Uruguay. Interceptan bien los pases por el centro y luego lanzan contraataques. Es un buen equipo”.

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Por su parte, el seleccionador de Cabo Verde, Bubista, aseguró que su equipo afrontará el compromiso con confianza pese a enfrentar al campeón del mundo. “Nos vamos a enfocar principalmente en nuestra propia organización. Obviamente, ya tenemos una estrategia para el partido".