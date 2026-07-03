Brasil prepara su defensa ante la amenaza aérea de Haaland y compañía

Brasil prepara su defensa frente a las amenazas de Erling Haaland y el juego aéreo de Noruega, su rival el domingo en los octavos de final del Mundial de 2026.

El letal centrodelantero del Manchester City ha anotado cinco goles en la Copa del Mundo, apenas uno menos que los artilleros del torneo, Lionel Messi y Kylian Mbappé, que jugaron un partido más.

Marcar a Haaland y a sus compañeros, varios de ellos con una estatura mayor a la de los brasileños, se plantea como uno de los principales retos para los pentacampeones del mundo en el duelo en East Rutherford, Nueva Jersey.

Noruega será la ofensiva más pesada que ha desafiado en Norteamérica 2026 a la defensa de Carlo Ancelotti, comandada por Marquinhos y Gabriel Magalhães, que ha recibido dos anotaciones en cuatro encuentros.

"Al ser un poco más alto que la mayoría tengo la responsabilidad de estar entre los nombres que van a marcar", dijo este viernes el atacante Matheus Cunha, que se apoderó del centro del ataque de la Canarinha.

El jugador del Manchester United mide 1,83 metros y es uno de los titulares más altos de Brasil, junto al extremo Rayan (1,91 m), el mediocampista Casemiro (1,85 m) y los defensores Danilo (1,84 m), Marquinhos (1,83 m) y Gabriel Magalhães (1,90 m).

- Confianza en Ancelotti -

La estatura de Haaland es de 1,95 metros, un centímetro menos que uno de sus compañeros en el ataque, Alexander Sorloth. El central Kristoffer Ajer, también titular, mide 1,98 m.

"Dedicamos buena parte del entrenamiento para poder organizar la defensa, sabiendo que ellos tienen un arma muy fuerte, principalmente en la pelota parada", afirmó el delantero brasileño en rueda de prensa en el hotel en Basking Ridge, Nueva Jersey, donde se hospeda el Scratch.

"Sabemos lo importante que es esto en los juegos eliminatorios", apuntó. "Voy a ser uno de los responsables para, si Dios quiere, mantener el cero y no encajar goles en estas jugadas a balón parado".

Cunha, de 27 años, aseguró que ha enfrentado en varias ocasiones de forma exitosa al gigante escandinavo, tanto en el derbi de Mánchester como cuando ambos jugaban en Alemania.

Pero también tiene rodaje frente a otros peligrosos jugadores noruegos como el creativo Martin Odegaard, capitán del Arsenal.

"Tenemos que estar concentrados no solo en él (Haaland), sino en muchos jugadores de la selección noruega, que tienen una presencia muy fuerte", apuntó.

El lateral izquierdo Douglas Santos, de 32 años, afirmó que Ancelotti les indicará las posiciones de marca en el entrenamiento del sábado, el último antes de la contienda en el MetLife Stadium.

- Atención al juego a ras de piso -

Pero el marcador de punta, el más bajito de la zaga titular con 1,75 m, alertó que los escandinavos también saben jugar por abajo. Por esa vía marcaron la mayoría de los 10 tantos que han festejado en su regreso al Mundial, una competición que no disputaban desde 1998.

"Noruega, como se ha dicho, es un equipo con jugadores de gran estatura, pero que ha marcado muchos goles jugando de manera más colectiva (...) en el juego a ras de suelo, en el juego colectivo. Por eso tenemos que estar preparados para todo", aseguró este viernes el defensa del Zenit.

Brasil pretende quebrar la historia frente a los Vikingos, una selección a la que nunca ha vencido en los cuatro partidos que han disputado (dos derrotas, dos empates), incluido el revés 2-1 en la fase de grupos de Francia 1998.

El respeto no es exclusivo de los brasileños. Haaland destacó la "muy buena" defensa de la Seleção y la calidad de sus futbolistas, una generación cuestionada por supuestamente no tener el talento de sus predecesores.

Gabriel Magalhães "es un jugador increíble, acabó de ganar la Premier League, así que tiene todo mi respeto. Pero no te olvides de Marquinhos, que ganó dos Ligas de Campeones seguidas, ni te olvides de Alisson, que ganó todos los trofeos", dijo este viernes al canal digital CazéTV.