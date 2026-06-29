Brasil, primer grande clasificado a octavos del Mundial 2026
Brasil ha sido el primero de los campeones del mundo presentes en Norteamérica que logró el pase a octavos, tras imponerse por 2-1 a...
Brasil ha sido el primero de los campeones del mundo presentes en Norteamérica que logró el pase a octavos, tras imponerse por 2-1 a Japón, este lunes en Houston.
DIECISEISAVOS DE FINAL
-- Domingo 28 de junio
En Los Ángeles: Canadá - Sudáfrica 1-0
-- Lunes 29 de junio
En Houston: Brasil - Japón 2-1
En Foxborough (20.30 GMT, partido 74): Alemania - Paraguay
En Monterrey (01.00 GMT del martes, partido 75): Países Bajos - Marruecos
-- Martes 30 de junio
En Arlington (17.00 GMT, partido 78): Costa de Marfil - Noruega
En East Rutherford (21.00 GMT, partido 77): Francia - Suecia
En Ciudad de México (01.00 GMT del miércoles, partido 79): México - Ecuador
-- Miércoles 1 de julio
En Atlanta (16.00 GMT, partido 80): Inglaterra - RD Congo
En Seattle (20.00 GMT, partido 82): Bélgica - Senegal
En Santa Clara (00.00 GMT del jueves, partido 81): Estados Unidos - Bosnia-Herzegovina
-- Jueves 2 de julio
En Los Ángeles (19.00 GMT, partido 84): España - Austria
En Toronto (23.00 GMT, partido 83): Portugal - Croacia
En Vancouver (03.00 GMT del viernes): Suiza - Argelia
-- Viernes 3 de julio
En Arlington (18.00 GMT, partido 88): Australia - Egipto
En Miami (22.00 GMT, partido 86): Argentina - Cabo Verde
En Kansas City (01.30 GMT del sábado, partido 87): Colombia - Ghana
OCTAVOS DE FINAL
-- Sábado 4 de julio
En Houston (17.00 GMT, partido 90):
Canadá - Ganador 75
En Filadelfia (21.00 GMT, partido 89):
Ganador 74 - Ganador 77
-- Domingo 5 de julio
En East Rutherford (20.00 GMT, partido 91):
Brasil - Ganador 78
En Ciudad de México (00.00 GMT del lunes, partido 92):
Ganador 79 - Ganador 80
-- Lunes 6 de julio
En Arlington (19.00 GMT, partido 93)
Ganador 83 - Ganador 84
En Seattle (00.00 GMT del martes, partido 94)
Ganador 81 - Ganador 82
-- Martes 7 de julio
En Atlanta (16.00 GMT, partido 95)
Ganador 86 - Ganador 88
En Vancouver (20.00 GMT, partido 96)
Ganador 85 - Ganador 87
CUARTOS DE FINAL
-- Jueves 9 de julio
En Foxborough (20.00 GMT, partido 97)
Ganador 89 - Ganador 90
-- Viernes 10 de julio
En Los Ángeles (19.00 GMT, partido 98)
Ganador 93 - Ganador 94
-- Sábado 11 de julio
En Miami (21.00 GMT, partido 99)
Ganador 91 - Ganador 92
-- Domingo 12 de julio
En Kansas City (01.00 GMT del lunes, partido 100)
Ganador 95 - Ganador 96
SEMIFINALES
-- Martes 14 de julio
En Arlington (19.00 GMT, partido 101)
Ganador 97 - Ganador 98
-- Miércoles 15 de julio
En Atlanta (19.00 GMT, partido 102)
Ganador 99 - Ganador 100
PARTIDO POR EL TERCER PUESTO
-- Sábado 18 de julio
En Miami (21.00 GMT)
Perdedor 101 - Perdedor 102
FINAL
-- Domingo 19 de julio
En East Rutherford (19.00 GMT)
Ganador 101 - Ganador 102