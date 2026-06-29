Brasil, primer grande clasificado a octavos del Mundial 2026

Brasil ha sido el primero de los campeones del mundo presentes en Norteamérica que logró el pase a octavos, tras imponerse por 2-1 a Japón, este lunes en Houston.

DIECISEISAVOS DE FINAL

-- Domingo 28 de junio

En Los Ángeles: Canadá - Sudáfrica 1-0

-- Lunes 29 de junio

En Houston: Brasil - Japón 2-1

En Foxborough (20.30 GMT, partido 74): Alemania - Paraguay

En Monterrey (01.00 GMT del martes, partido 75): Países Bajos - Marruecos

-- Martes 30 de junio

En Arlington (17.00 GMT, partido 78): Costa de Marfil - Noruega

En East Rutherford (21.00 GMT, partido 77): Francia - Suecia

En Ciudad de México (01.00 GMT del miércoles, partido 79): México - Ecuador

-- Miércoles 1 de julio

En Atlanta (16.00 GMT, partido 80): Inglaterra - RD Congo

En Seattle (20.00 GMT, partido 82): Bélgica - Senegal

En Santa Clara (00.00 GMT del jueves, partido 81): Estados Unidos - Bosnia-Herzegovina

-- Jueves 2 de julio

En Los Ángeles (19.00 GMT, partido 84): España - Austria

En Toronto (23.00 GMT, partido 83): Portugal - Croacia

En Vancouver (03.00 GMT del viernes): Suiza - Argelia

-- Viernes 3 de julio

En Arlington (18.00 GMT, partido 88): Australia - Egipto

En Miami (22.00 GMT, partido 86): Argentina - Cabo Verde

En Kansas City (01.30 GMT del sábado, partido 87): Colombia - Ghana

OCTAVOS DE FINAL

-- Sábado 4 de julio

En Houston (17.00 GMT, partido 90):

Canadá - Ganador 75

En Filadelfia (21.00 GMT, partido 89):

Ganador 74 - Ganador 77

-- Domingo 5 de julio

En East Rutherford (20.00 GMT, partido 91):

Brasil - Ganador 78

En Ciudad de México (00.00 GMT del lunes, partido 92):

Ganador 79 - Ganador 80

-- Lunes 6 de julio

En Arlington (19.00 GMT, partido 93)

Ganador 83 - Ganador 84

En Seattle (00.00 GMT del martes, partido 94)

Ganador 81 - Ganador 82

-- Martes 7 de julio

En Atlanta (16.00 GMT, partido 95)

Ganador 86 - Ganador 88

En Vancouver (20.00 GMT, partido 96)

Ganador 85 - Ganador 87

CUARTOS DE FINAL

-- Jueves 9 de julio

En Foxborough (20.00 GMT, partido 97)

Ganador 89 - Ganador 90

-- Viernes 10 de julio

En Los Ángeles (19.00 GMT, partido 98)

Ganador 93 - Ganador 94

-- Sábado 11 de julio

En Miami (21.00 GMT, partido 99)

Ganador 91 - Ganador 92

-- Domingo 12 de julio

En Kansas City (01.00 GMT del lunes, partido 100)

Ganador 95 - Ganador 96

SEMIFINALES

-- Martes 14 de julio

En Arlington (19.00 GMT, partido 101)

Ganador 97 - Ganador 98

-- Miércoles 15 de julio

En Atlanta (19.00 GMT, partido 102)

Ganador 99 - Ganador 100

PARTIDO POR EL TERCER PUESTO

-- Sábado 18 de julio

En Miami (21.00 GMT)

Perdedor 101 - Perdedor 102

FINAL

-- Domingo 19 de julio

En East Rutherford (19.00 GMT)

Ganador 101 - Ganador 102