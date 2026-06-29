Encuestas 2026: estos son los cinco estados donde más cayó la aprobación de Trump rumbo a las elecciones

La aprobación de Donald Trump registra sus peores niveles en New Hampshire, Maine, Georgia, Michigan y Carolina del Norte, según datos de encuestas difundidos a meses de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Los comicios renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y parte del Senado de Estados Unidos.

Los estados donde más cayó la aprobación de Trump, según una encuesta

Según un análisis publicado por Newsweek basado en datos de la encuestadora Civiqs, el presidente de EE.UU. presenta una aprobación neta negativa en todos los estados considerados competitivos para las elecciones al Senado de este año.

Los peores registros aparecen en New Hampshire, donde Trump alcanza una aprobación neta de -32 puntos, y en Maine, con -31 puntos. Detrás se ubican Georgia (-21), Michigan (-20) y Carolina del Norte (-15), todos estados que tendrán elecciones al Senado este año.

El ranking en estas jurisdicciones queda de la siguiente manera:

New Hampshire: -32 puntos

-32 puntos Maine: -31 puntos

-31 puntos Georgia: -21 puntos

-21 puntos Michigan: -20 puntos

-20 puntos Carolina del Norte: -15 puntos

La medición de Civiqs se basa en una encuesta continua entre votantes registrados. Según el análisis citado por Newsweek, el relevamiento incluye más de 111.000 respuestas recopiladas desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

Las elecciones de noviembre definen el control del Senado en EE.UU.

Actualmente, los republicanos controlan la Cámara Alta con una mayoría de 53 a 47 escaños, por lo que los demócratas necesitan ganar cuatro bancas en las elecciones de noviembre para recuperar el control.

Maine y Carolina del Norte aparecen entre las principales oportunidades para los demócratas. En contraste, en Georgia y Michigan el partido buscará conservar los escaños que actualmente están en su poder.

Los peores registros aparecen en New Hampshire, donde Trump muestra una aprobación neta de -32 puntos Jacquelyn Martin - AP

Qué factores explican la caída de la aprobación de Trump

Analistas consultados por Newsweek atribuyen buena parte del deterioro de la imagen presidencial a preocupaciones vinculadas con la inflación, el costo de vida y el aumento de los precios de los combustibles.

Analistas atribuyen buena parte del deterioro de la imagen presidencial a preocupaciones vinculadas con la inflación Julia Demaree Nikhinson - AP

“La aprobación de Trump cayó por distintos motivos, pero principalmente por la percepción de los votantes sobre quién es responsable de la alta inflación”, afirmó Raymond La Raja, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Massachusetts Amherst.

El especialista agregó que la guerra con Irán también tuvo consecuencias políticas para la Casa Blanca. “La guerra es impopular y los votantes ven todos los días que impulsó el aumento de los precios de los combustibles. Esa combinación perjudica al presidente”, sostuvo.

Los datos respaldan parte de esa preocupación, ya que un informe de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS, por sus siglas en inglés) indicó que los precios aumentaron un 0,5% en mayo, impulsados en gran medida por el encarecimiento de los combustibles. La inflación anual se aceleró hasta el 4,2%, frente al 3,8% registrado en abril.

Por su parte, Meena Bose, decana ejecutiva de la Escuela de Gobierno Peter S. Kalikow de la Universidad Hofstra, consideró que existen varios factores detrás de la caída de la aprobación presidencial.

Más allá de los temas en particular, calificó la “imprevisibilidad en la toma de decisiones y sus consecuencias” como uno de los principales factores que impulsaron este fenómeno.