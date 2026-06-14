Brasil y Marruecos empatan 1-1 en el debut de Ancelotti como DT en un mundial

Carlo Ancelotti tuvo un debut agridulce como técnico en un Mundial, luego de que su Brasil empatara 1-1 con Marruecos este sábado en el estreno de ambas selecciones en la Copa del Mundo de Norteamérica.

Tras ganarlo todo al frente de clubes, Carletto se estrelló con los Leones del Atlas, la gran revelación en Catar 2022, y debió ser rescatado por un exdirigido suyo en el Real Madrid, Vinícius Jr.

Ismael Saibari (21') abrió la cuenta frente a 80.663 espectadores, la amplia mayoría verdeamarelos, que colmaron el MetLife Stadium en East Rutherford, a las afueras de Nueva York.

El mediocampista del PSV Eindhoven fue asistido con finura por Brahim Díaz y bañó a Alisson en la entrada al área para amagar con enlodar el debut de Ancelotti como técnico mundialista.

Pero Vinícius Jr (32') salvó a su ahora seleccionador con un gol de alta factura: un derechazo al palo lejano de Yassine Bounou tras enganchar a Neil El Aynaoui en el sector izquierdo del área.

Los pentacampeones mostraron una mejor cara en la segunda parte del único enfrentamiento de la fase de grupos entre dos selecciones situadas en el Top 10 del ranking FIFA, donde los sudamericanos ocupan el sexto puesto y los africanos el séptimo.

Pero fueron incapaces de herir de nuevo a la generación dorada de los Leones del Atlas, que alcanzaron la semifinal en Catar.

Neymar, lesionado desde mediados de mayo, observó el partido en el banquillo junto a los suplentes y la comisión técnica de una Seleção que sueña, entre dudas y cuestionamientos, con ganar el hexacampeonato en Estados Unidos.

En la segunda fecha del Grupo C, el viernes, la Canarinha enfrentará a Haití en Filadelfia, donde se espera que el astro, de 34 años, pueda tener minutos.

El Marruecos de Achraf Hakimi, por su lado, chocará el mismo día con la Escocia de Scott McTominay en Boston.

Alineaciones:

Brasil: Alisson - Ibañez (Danilo 46), Marquinhos (cap), Gabriel, Douglas - Raphinha, Casemiro (Fabinho 46) - Lucas Paquetá (Luiz Henrique 62), Bruno Guimarães (Danilo 80), Vinícius Jr - Igor Thiago (Matheus Cunha 62). DT: Carlo Ancelotti.

Marruecos: Yassine Bounou - Achraf Hakimi (cap), Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui (Anass Salah-Eddine 80) - Brahim Díaz (Chemsdine Talbi 65), Ayyoub Bouaddi - Bilal el Khannous (Ayoube Amaimouni Echghouyab 80), Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi (Samir el Mourabet 65) - Ismael Saibari (Soufiane Rahimi 89). DT: Mohamed Ouahbi.