Britney Spears, acusada de conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas

La cantante estadounidense Britney Spears fue acusada el jueves de conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, anunció la fiscalía del condado de Ventura, casi dos meses después de haber sido detenida en la carretera cerca de su casa en California.

La denuncia presentada por la fiscalía no precisa qué tipo de droga tenía en la sangre.

La audiencia está prevista para el lunes en un tribunal del condado de Ventura, en el que reside la cantante.

Pero Spears no está obligada a asistir y podría ser representada por su abogado, ya que se trata de una "infracción menor", precisó la fiscalía en un comunicado.

De 44 años, la intérprete de "Oops!... I Did It Again" fue detenida la noche del 4 de marzo. Fue dejada en libertad a la mañana siguiente.

Uno de sus representantes calificó entonces el episodio de "incidente lamentable y totalmente inexcusable".

Semanas después, la cantante ingresó voluntariamente a rehabilitación.

Spears podría evitar la cárcel si acepta un acuerdo de culpabilidad, señaló la fiscalía. Esta es una medida habitual en casos sin antecedentes penales, sin heridos, con un nivel bajo de alcohol en sangre y con acusados que acuden a la rehabilitación.

Tal acuerdo probablemente resultaría en una declaración de culpabilidad por conducción temeraria bajo los efectos de las drogas y el alcohol, por lo que podría quedar en libertad condicional durante 12 meses.

También tendría que asistir a un curso de seguridad vial ordenado por el tribunal y pagar una multa.

En sus memorias publicadas en 2023, Spears insistió en que nunca consumió drogas duras y en que no tenía un problema con el alcohol, pero admitió que tomaba Adderall, un medicamento para el tratamiento de trastornos de la atención y que pertenece a la familia de las anfetaminas.

Tras una crisis nerviosa en público en 2007, Spears fue sometida a la tutela legal de su padre, Jamie Spears, quien controlaba su dinero y su vida personal, incluso mientras ella seguía haciendo conciertos.

La cantante enfrentó a su padre en la justicia para acabar la tutela, que fue disuelta por un tribunal de Los Ángeles en 2021, tras el gran apoyo público generado por el movimiento "Liberen a Britney".

En los últimos años se ha apartado de la música.