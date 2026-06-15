Se estrelló un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en una base de California

WASHINGTON.– Un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló este lunes poco después de despegar de la base aérea Edwards, en California, informaron las autoridades militares.

ALERT: A United States Air Force B-52 Stratofortress crashed shortly after takeoff on the Edwards airfield at 11:20 a.m.



Emergency crews immediately responded to the scene and the situation is ongoing. More information will be provided as it becomes available. pic.twitter.com/x932d3HXHz — Edwards Air Force Base (@EdwardsAFB) June 15, 2026

El accidente ocurrió alrededor de las 11.20, hora local, en el aeródromo de la base, ubicada en el condado de Kern, al noreste de Lancaster. Equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar y la situación seguía en desarrollo, según informó la propia base en un comunicado citado por medios locales.

Aftermath of U.S. Air Force B-52 Stratofortress crash at Edwards Air Force Base. https://t.co/eSljMYUSal pic.twitter.com/l5O3sc5vjs — Open Source Intel (@Osint613) June 15, 2026

Por el momento, la Fuerza Aérea no había dado detalles sobre el número de tripulantes a bordo, el estado de los ocupantes ni las posibles causas del accidente. Las autoridades indicaron que ampliarán la información a medida que esté disponible.

El B-52 Stratofortress es uno de los bombarderos estratégicos más emblemáticos de la aviación militar estadounidense. Diseñado durante la Guerra Fría, el modelo continúa en servicio y es utilizado para misiones de largo alcance, ensayos y operaciones de disuasión. La base Edwards es uno de los principales centros de pruebas de la Fuerza Aérea norteamericana.

A U.S. Air Force B-52 Stratofortress crashed shortly after takeoff at Edwards Air Force Base at 11:20 AM.



Details of casualties have not been reported yet. pic.twitter.com/87H9FPgGiJ — Osint World (@OsiOsint1) June 15, 2026

Medios locales reportaron una gran columna de humo negro en la zona tras el impacto, aunque las autoridades no confirmaron de inmediato la magnitud de los daños ni si el accidente afectó instalaciones de la base.

La Fuerza Aérea abrió una investigación para determinar las circunstancias del siniestro.

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Agencia AFP