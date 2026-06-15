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Se estrelló un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en una base de California

La aeronave, un B-52 Stratofortress, cayó poco después de despegar de la base Edwards; equipos de emergencia trabajaban en el lugar y las autoridades aún no informaron si había víctimas

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Un bombardero estadounidense se estrella en una base aérea en California
Un bombardero estadounidense se estrella en una base aérea en California

WASHINGTON.– Un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló este lunes poco después de despegar de la base aérea Edwards, en California, informaron las autoridades militares.

El accidente ocurrió alrededor de las 11.20, hora local, en el aeródromo de la base, ubicada en el condado de Kern, al noreste de Lancaster. Equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar y la situación seguía en desarrollo, según informó la propia base en un comunicado citado por medios locales.

Por el momento, la Fuerza Aérea no había dado detalles sobre el número de tripulantes a bordo, el estado de los ocupantes ni las posibles causas del accidente. Las autoridades indicaron que ampliarán la información a medida que esté disponible.

El B-52 Stratofortress es uno de los bombarderos estratégicos más emblemáticos de la aviación militar estadounidense. Diseñado durante la Guerra Fría, el modelo continúa en servicio y es utilizado para misiones de largo alcance, ensayos y operaciones de disuasión. La base Edwards es uno de los principales centros de pruebas de la Fuerza Aérea norteamericana.

Medios locales reportaron una gran columna de humo negro en la zona tras el impacto, aunque las autoridades no confirmaron de inmediato la magnitud de los daños ni si el accidente afectó instalaciones de la base.

La Fuerza Aérea abrió una investigación para determinar las circunstancias del siniestro.

En desarrollo

Agencia AFP

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