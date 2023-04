Britney Spears defendió su cuerpo con un video e increpó a los críticos: “Me hicieron llorar”

escuchar

La princesa del pop, Britney Spears, visitó muchos lugares exóticos recientemente en sus vacaciones. Sin embargo, no todo ha salido como deseaba. En un video compartido el lunes, dejó una reflexión sobre cómo la prensa y sus fotos en ángulos desfavorecedores han afectado la relación con su cuerpo. La inseguridad incrementó luego de que una entrenadora personal le dijera que debía recuperar su figura de cuando era más joven hasta llevarla a las lágrimas.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la cantante de 41 años compartió un video mientras bailaba afuera de su casa. La intérprete de “Baby One More Time” hizo un despliegue de sonrisas al posar para la cámara con un crop top amarillo y pantalones cortos, al ritmo de “Feelin’ Love”, de Paula Cole.

En un contraste, dejó una larga descripción en la que acusó a la prensa por tomarle fotos en ángulos que no la favorecen. “Los paparazzi están en todas partes, pero no son tan malos como en Los Ángeles. Mi coche se estropeó el otro día y salí diciéndole a Hesam que estuviera a mi lado. (...) Fue horrible porque sacaron una foto mía en una situación indefensa”.

La cantante reveló en ese mismo posteo el encuentro que tuvo con una entrenadora personal, a quien señaló por criticar su aspecto y agarrarle el estómago de forma brusca mientras le decía que tenía que tonificarlo: “Me hizo llorar”.

Hace dos meses, se planteó contratar a un profesional para mantenerse en forma. “Lo primero que hizo fue literalmente pellizcarme la piel del estómago y las piernas. Me dijo que necesitaba recuperar mi cuerpo de cuando era joven”, afirmó. “No la contraté (...) Hago ejercicio durante 45 minutos tres veces por semana. Eso es todo. Odio dedicarle demasiado tiempo. Comparto esto porque he trabajado mucho para ponerme en forma, aunque no me parezco a las fotos que sacan los paparazzi. Dios sabe que mi cuerpo no es perfecto, pero quería mostrar cómo luce en este momento”.

Una lucha constante contra los estereotipos

Esta semana, diferentes figuras del medio artístico se han pronunciado en contra de los estándares de belleza. Un caso reciente fue el de la colombiana Karol G, quien expresó públicamente su indignación luego de que una reconocida revista retocara su apariencia sin su consentimiento. La estrella latina calificó esta decisión como una “falta de respeto para las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”.

La colombiana no fue la única. Halle Barry destacó con su opinión al publicar una postal en la que tomaba vino en su balcón, mientras estaba completamente desnuda afuera de su casa en Malibu, California.

Uno de sus críticos dedicó un largo mensaje en Twitter en el que le dijo: “Imagínate tener 50 años, seguir publicando desnudos para llamar la atención en la menopausia cuando deberías estar reflejándote con los nietos. Envejecer con dignidad ya no existe”. Berry le contestó: “¿Sabían que el corazón de un camarón está en su cabeza?”. En entrevistas pasadas, exhortó a las mujeres a sentirse seguras sin preocuparse por el paso del tiempo. “Las personas bellas tienen algo que irradia en su interior”, dijo la actriz.

