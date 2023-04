Halle Berry posó desnuda en su balcón de Malibu, la criticaron y respondió contundente: “Hago lo que quiero”

escuchar

Con una foto en Instagram, Halle Berry demostró que “hace lo que quiere”. La ganadora del Oscar publicó una postal en la que tomaba una copa de vino en su balcón, mientras estaba completamente desnuda afuera de su casa en Malibu, California. Sus fans y críticos se concentraron en todos los detalles e incluso descubrieron quién estuvo detrás del lente.

Para complementar su look, la estrella de 56 años llevaba el cabello con ondas sueltas. Su posteo lo acompañó con la descripción: “Hago lo que quiero. Feliz sábado”. En la foto, también se cubrió la zona del pecho con el brazo, mientras se inclinaba sobre la baranda, que usó estratégicamente para hacer sombras en su cuerpo.

Los fans de la actriz no dejaron pasar la imagen desapercibida y reaccionaron de inmediato. “¿Quién es el fotógrafo?”, preguntó uno de sus seguidores. Luego, cuando alguien apostó que había sido el novio de Berry, Van Hunt, la estrella de Catwoman lo reconoció y le dijo: “Tú ganas”. A finales de 2020, la actriz confirmó que salía con el cantante de 53 años.

Halle Berry compartió una fotografía y los usuarios de redes sociales enloquecieron @halleberry

La estrella de John Wick: Capítulo 3 también tuvo algunas críticas entre quienes consideraron que la foto “no era apropiada para su edad”. En Twitter, alguien le dijo: “Imagínate tener 50 años, seguir publicando desnudos para llamar la atención en la menopausia cuando deberías estar relajándote con los nietos. Envejecer con dignidad ya no existe”, escribió una persona. Berry le respondió contundente: “¿Sabían que el corazón de un camarón está en la cabeza?”. También le dejó un GIF a alguien que alabó su belleza en el mismo hilo.

Hally Berry le contestó a un hater que criticó la postal @halleberry/Twitter

En una entrevista en enero pasado con AARP, Berry reflexionó sobre el paso del tiempo y los estándares de belleza. “Todos vamos a envejecer. Nuestra piel se va a arrugar y nos veremos diferentes. (...) Siempre he sabido que la belleza es más profunda que el cuerpo con el que caminas. Me niego a ser alguien que solo intenta aferrarse a su rostro juvenil y no abrazar lo más importante de ser bella: cómo vives tu vida, cómo retribuyes a los demás, conectas con la gente, cómo fortaleces tu mente, cuerpo y alma y te nutres (...) Las personas bellas tienen algo que irradia en su interior”.

Berry instó a ver como “una joya” la edad en las mujeres. “Porque en cuanto más envejecemos, más formidables somos”, concluyó.

Halle Berry ha publicado varias fotografías picantes en sus redes sociales @halleberry

Esta publicación se sumó a otras fotos que ya había compartido el mes pasado, con tomas en el espejo que parecen haber sido captadas mientras salía de la ducha.

Halle Berry es amante del vino

El vino fue otro de los elementos que destacó en la instantánea. Para la revista Harper’s Bazaar, Berry reveló que era un “placer culposo” que ocupaba un valioso lugar en su rutina del bienestar. “Creo que el vino tinto es el más saludable que se puede beber y tiene menos sulfatos. Si se bebe vino por la salud del corazón, como es mi caso, tomar un vaso de tinto al día puede ser bueno. De hecho, las enfermedades del corazón son cosa de familia, así que mi cardiólogo siempre me lo recuerda (...)”, afirmó la destacada actriz.

LA NACION