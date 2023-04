Dolor en el grupo ABBA: murió uno de sus miembros históricos

escuchar

Lasse Wellander, el icónico guitarrista de ABBA durante sus décadas de éxito, murió el pasado 7 de abril a causa de un cáncer. Tenía 70 años y la noticia fue confirmada a través de un comunicado en su página de Facebook. Los miembros de la banda sueca se sumaron a las condolencias y honraron su legado con un emotivo mensaje.

“Con una tristeza indescriptible tenemos que anunciar que nuestro querido Lasse se quedó dormido. Se enfermó recientemente de lo que resultó ser un cáncer extendido. A primera hora del Viernes Santo falleció, mientras estaba rodeado de sus seres queridos. Eras un músico increíble y humilde como pocos, pero sobre todo, eras un esposo, padre, hermano, tío y abuelo maravilloso. Amable, seguro, atento, cariñoso y mucho más que no se alcanza a decir en palabras. Un eje en nuestras vidas. Es increíble que tengamos que vivir sin ti. Te amamos y extrañaremos mucho”, decía el anuncio en su perfil de la red social escrito por sus familiares.

Por su parte, los miembros de ABBA, el popular grupo sueco, compartieron un comunicado en su cuenta oficial de Instagram. Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Frida Lyngstad y Benny Andersson le dedicaron. “Lase era un querido amigo, alguien divertido y un magnífico guitarrista. La importancia de su aporte creativo en el estudio de grabación, así como su trabajo en la guitarra era inmensa”, escribió la banda en una publicación que acompañó con una imagen en blanco y negro del músico. “Lloramos su trágica y prematura muerte, mientras recordamos sus palabras amables, sentido del humor, rostro sonriente y la excelencia musical de un hombre que tuvo un papel tan importante en la historia de ABBA. Lo echaremos de menos y jamás lo olvidaremos”, cerró el comunicado.

¿Quién era Lasse Wellander? Su destacada trayectoria

Wellander nació en 1952 y creció en un pequeño pueblo de Suecia llamado Skrekarhyttan. El primer acercamiento que tuvo al mundo de la música fue a finales de los 60, al unirse al grupo Peps & Blues Quality, que más tarde se convertiría en Nature.

De acuerdo con la descripción de su página web, su contacto con ABBA tuvo lugar mientras estaba de gira con Ted Gärdestad en 1974. La relación siguió durante décadas y se convirtió en guitarrista principal de sus siguientes discos, conciertos y giras en 1975, 1977, 1979 y 1980, rememoró Billboard. Incluso, tuvo créditos recientes en el álbum de 2021 Voyage, así como en las películas Mamma Mia (2008) y Mamma Mia! Here We Go Again (2018).

Fuera de su relación con la banda, Wellander amplió su trabajo en solitario con su single, “O Come, All Ye Faithful”, en 2022. Otros grupos donde participó como guitarrista fueron: Zkiffz (1980), Little Mike and the Sweet Soul Music Band (1983-1986), Stockholm All Stars (1985-1988), Low Budget Blues Band (1983-1994) y The Vikings (2004).

Aunque su trayectoria fue larga, hubo algo en especial en su equipo con el cuarteto sueco. “He tocado con muchos grupos y artistas diferentes, pero trabajar con ABBA siempre ha sido especial”, aseguró en 2021 al Sunday Express.

En 2005 fue distinguido con el Albin Hagström Memorial Award de la Real Academia Sueca de la Música. Una década más tarde recibió el premio especial Studioräven Award del Sindicato Sueco de Músicos, rememoró la BBC.

