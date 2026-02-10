Britney Spears vende los derechos de su catálogo musical, según medios de EEUU

La cantante estadounidense Britney Spears vendió los derechos de su catálogo a la editorial musical Primary Wave, informaron el martes varios medios estadounidenses

El monto de esta transacción, cerrada el 30 de diciembre, no figura en los documentos legales del acuerdo

Sin embargo, se estima que su valor alcance los US$200 millones, según el portal de farándula TMZ, primero en divulgar la información

Ni la empresa ni ningún miembro del equipo de Spears, de 44 años, ha confirmado por ahora la transacción

Pero la cifra estimada se compara con la venta de los derechos del catálogo musical del cantante canadiense Justin Bieber en 2023

Bajo tutela durante 13 años, entre 2008 y 2021, Britney Spears reorganiza desde entonces sus asuntos financieros y artísticos, retirándose en gran medida de la escena musical

La intérprete de éxitos como "Baby One More Time" y "Oops!... I Did It Again" se suma a una lista creciente de artistas que han vendido sus derechos musicales en los últimos años, desde Bruce Springsteen hasta Bob Dylan, pasando por Shakira y KISS

El mercado está en auge porque permite a los artistas rentabilizar sus catálogos, que constituyen activos interesantes y a largo plazo para inversionistas en la era del streaming

Los propietarios de los derechos de edición de una canción reciben una retribución económica por cada reproducción, la venta de álbumes o el uso en publicidad y cine