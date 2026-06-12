Hora de EE.UU. de los partidos de hoy en el Mundial 2026 y quién juega este viernes 12 de junio

Este 12 de junio marca el debut simultáneo de dos de los tres países anfitriones del Mundial 2026. A las 15 hs (hora del Este), Canadá abre el Grupo B en el BMO Field de Toronto frente a Bosnia y Herzegovina. Seis horas después, Estados Unidos inaugura el Grupo D en el SoFi Stadium de Inglewood, California, ante Paraguay.

Hora y cómo ver Canadá vs. Bosnia y Herzegovina en Estados Unidos

El partido comienza a las 15 hs (hora del Este) / 14 hs (hora Central) / 12 hs (hora del Pacífico). El horario local en Toronto también es 15 hs.

En inglés: FOX (señal abierta)

FOX (señal abierta) En español: Telemundo y Peacock en Español

Telemundo y Peacock en Español Streaming: FOX One, Peacock Premium (desde US$10.99/mes, 104 partidos en español), FuboTV, YouTube TV, Hulu + Live TV.

Pos. Selección PJ G E P GF GC Pts. 1 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 2 Bosnia y Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0

Hora y cómo ver Estados Unidos vs. Paraguay en EE.UU.

El juego comienza a las 21 hs (hora del Este) / 20 hs (hora Central) y 18 hs (hora del Pacífico). Al igual que el encuentro de Canadá, podrá verse en inglés a través de FOX y en español por medio de Telemundo y Peacock.

Streaming gratuito: Tubi (sin suscripción)

Tubi (sin suscripción) Streaming de pago: FOX One, Peacock Premium, FuboTV, YouTube TV, Hulu + Live TV.

Pos. Selección PJ G E P GF GC Pts. 1 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 2 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 3 Australia 0 0 0 0 0 0 0 4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0

Qué se juega cada equipo en ambos partidos

Canadá llega al debut con una pregunta táctica abierta en el lateral izquierdo. El director técnico Jesse Marsch confirmó a CBS Sports que Alphonso Davies no jugará el primer partido, aunque precisó que el lateral estará disponible antes de que termine la fase de grupos. También están fuera Marcelo Flores y Promise David.

El peso ofensivo recaerá sobre Jonathan David, delantero de la Juventus y máximo goleador histórico de la selección canadiense, y sobre Tajon Buchanan, extremo del Villarreal con siete goles en la última temporada de LaLiga.

El director técnico Jesse Marsch confirmó a CBS Sports que Alphonso Davies no jugará el primer partido Omar Vega - Getty Images North America

Bosnia y Herzegovina llega a su segunda Copa del Mundo 12 años después de Brasil 2014. La clasificación fue exigente: eliminó a Gales en semifinales del repechaje europeo y luego derrotó a Italia en la final, ambas veces por penales.

El técnico Sergej Barbarez lleva al frente del ataque a Edin Dzeko, delantero del Schalke 04 alemán, quien con 40 años es el máximo goleador (73 goles) y el jugador con más presencias (148 partidos) en la historia de la selección. A su lado, Ermedin Demirovic, del VfB Stuttgart, suma peso ofensivo de nivel europeo.

Mauricio Pochettino es el nuevo director técnico de Estados Unidos Ashley Landis - AP

Estados Unidos, por su parte, llega bajo la dirección de Mauricio Pochettino, cuyo sistema de presión alta enfrenta su primera evaluación mundialista. La selección tiene a Christian Pulisic como referencia ofensiva y a Folarin Balogun como alternativa goleadora. El último partido de preparación fue una derrota 2-1 ante Alemania, resultado que el cuerpo técnico evaluó como un avance respecto a actuaciones anteriores frente a rivales europeos.

Paraguay, bajo las órdenes de Gustavo Alfaro, llega con el mejor registro defensivo de la Conmebol en las eliminatorias: apenas 10 goles concedidos en 18 partidos. Sus piezas ofensivas centrales son Miguel Almirón, Diego Gómez y Julio Enciso, los tres con continuidad en clubes europeos de primer nivel.

Dos primeras veces en el mismo día del Mundial 2026

Los dos partidos del viernes comparten una particularidad histórica. Canadá y Bosnia y Herzegovina nunca se habían enfrentado en ninguna competencia oficial ni amistosa.

El partido de Toronto es el primero entre ambas selecciones en la historia. Bosnia, además, es la única selección del Grupo B que llegó al torneo a través del repechaje europeo, el más exigente de la UEFA por su formato de eliminación directa.

En Los Ángeles, el contexto también tiene su propio peso. Es el primer partido que el equipo masculino de Estados Unidos disputa en suelo propio en una Copa del Mundo desde 1994, hace 32 años. El historial directo frente a Paraguay muestra seis victorias, dos empates y una sola derrota para el local.

La última aparición de Paraguay en un Mundial fue en Sudáfrica 2010, torneo en el que alcanzó los cuartos de final, su mejor resultado histórico: eliminó a Japón por penales en octavos y cayó ante España 1 a 0 en la siguiente ronda.

El viernes cierra con Australia vs. Turquía a medianoche (hora del Este) en Vancouver. El sábado 13 de junio se disputarán tres partidos más: Qatar vs. Suiza a las 15 h (ET), Brasil vs. Marruecos a las 18 hs (ET) y Haití vs. Escocia a las 21 hs (ET).

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.