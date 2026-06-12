Se espera calor extremo en Nueva York y hay alerta por fuertes tormentas eléctricas: clima del viernes 12 de junio en EE.UU.

Mientras una intensa ola de calor elevará las temperaturas en gran parte de la costa este, con especial énfasis en Nueva York, varios sistemas frontales favorecerán el desarrollo de tormentas severas, lluvias abundantes y fuertes ráfagas de viento. A la vez, la atención también estará puesta en Los Ángeles, donde este viernes se realizará la inauguración estadounidense del Mundial 2026 bajo un escenario climático muy diferente al del resto del país norteamericano.

Calor extremo en Nueva York: alerta por tormentas severas en el noreste de EE.UU.

Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés), un frente frío avanzará este viernes desde la región central del país norteamericano hacia la costa este, donde coincidirá con el momento de mayor intensidad de la ola de calor que afecta a millones de personas.

Satélite De La NOAA Hoy

Antes de la llegada de ese sistema, las temperaturas volverán a dispararse durante la tarde. Los valores máximos alcanzarán ampliamente los 90°F (32°C), mientras que sectores de la ciudad de Nueva York, el sur de Virginia y Carolina del Norte podrían registrar una sensación térmica superior a 100°F (38°C). El organismo anticipó que las tormentas más intensas se desarrollarán durante la tarde y la noche desde la región del Atlántico Medio hasta el noreste del país norteamericano.

Riesgo de vientos dañinos y granizo desde los Apalaches hasta Nueva York

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) emitió un nivel de riesgo marginal para amplias áreas de los Apalaches, el Atlántico Medio y el noreste estadounidense.

El SPC emitió un nivel de riesgo "marginal" para los Apalaches y el Atlántico Medio SPC

De acuerdo con el organismo, las tormentas que se formen durante la jornada podrán organizarse en grupos capaces de desplazarse rápidamente hacia el este. El principal peligro estará asociado a ráfagas destructivas de viento, aunque también existe la posibilidad de caída aislada de granizo.

Las áreas bajo mayor vigilancia incluyen sectores de:

Pensilvania

Maryland

Virginia Occidental

Nueva York

Nueva Jersey

Vermont

El SPC también indicó que las condiciones atmosféricas favorecerán tormentas dispersas sobre las Carolinas y zonas del Atlántico Medio, donde el intenso calentamiento diurno podría generar corrientes descendentes capaces de provocar daños localizados.

Mundial 2026 en Los Ángeles: niebla matinal, nubosidad baja y temperaturas agradables

Mientras otras regiones del país norteamericano enfrentan tormentas y calor extremo, la situación será mucho más estable en Los Ángeles, ciudad que albergará este viernes la inauguración estadounidense del Mundial 2026.

Según la oficina del Servicio Meteorológico Nacional de Los Ángeles/Oxnard, el sur de California permanecerá bajo un patrón atmosférico típicamente asociado al mes de junio. La presencia de nubosidad baja y niebla matinal afectará zonas costeras y algunos valles durante todo el fin de semana. Las temperaturas experimentarán un leve descenso hacia el domingo.

Las máximas previstas se ubicarán generalmente entre los 70°F y los 80°F (21°C y 27°C) en sectores costeros, mientras que los valles registrarán valores entre los 80°F y los 90°F (27°C y 32°C). Los meteorólogos también indicaron que los vientos marinos se intensificarán durante las tardes, aunque no alcanzarían niveles suficientes para activar alertas.

Los Ángeles vivirá una inauguración del Mundial 2026 bajo el típico patrón atmosférico de junio, caracterizado por nubosidad baja y niebla matinal NWS

Fin de semana con lluvias intensas y tormentas severas en el centro de EE.UU.

Mientras el frente frío abandona la costa este, otro sistema más potente avanzará desde Canadá hacia el centro de Estados Unidos. El NWS explicó que esta nueva masa de aire frío interactuará con un área de baja presión ubicada sobre las Grandes Llanuras, lo que favorecerá una nueva ronda de tormentas severas y lluvias abundantes.

Los primeros desarrollos se producirán durante el sábado en las llanuras centrales, para luego extenderse durante la noche hacia:

Las llanuras del sur.

El valle medio del río Mississippi.

Sectores del Medio Oeste.

Además de la actividad eléctrica, los meteorólogos esperan precipitaciones intensas capaces de generar acumulados importantes en cortos períodos de tiempo.