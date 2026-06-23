Bromas y risas entre victoria y victoria en el oasis de US$ en California

Luego de las victorias ante Paraguay y Australia en su inicio de Mundial 2026, el buen ambiente reina en el oasis de la selección de Estados Unidos en California.

Mientras el arquero Matt Freese cumplía sus obligaciones para con la prensa este martes, una cara familiar se hizo notar entre el enjambre de periodistas y cámaras. Era Weston McKennie.

"¡Es difícil concentrarse en ustedes!", sonrió Freese, mientras el mediocampista estrella hacía todo lo posible por distraer a su compañero.

"También fue nuestro chófer: nos trajo hasta aquí en un carrito de golf", explicó Freese.

Es sólo una anécdota, pero que ilustra la alegría reinante entre los jugadores de Mauricio Pochettino tras las dos victorias iniciales que han cautivado a un país a menudo escéptico respecto al fútbol.

El marco es idílico para la distensión. Un lujoso hotel frente a la playa en el sur de California que ha sido completamente tomado por la selección de las Barras y Estrellas, y que brinda a los jugadores calma y privacidad en medio de la presión de representar a uno de los países anfitriones del torneo.

El arquero Matt Turner se refirió al complejo turístico como "nuestro pequeño oasis", mientras que el mediocampista Gio Reyna admitió sentirse "un poco mimado".

"Nos levantamos por la mañana, y algunos de los chicos quieren ir a surfear, algunos quieren ir a pescar y algunos quieren ir de compras", explicó Folarin Balogun.

"Aquí hay tantísimas cosas que se pueden hacer, y yo apenas he experimentado una pequeña parte", se maravilló el delantero nacido en Estados Unidos pero criado en Inglaterra, que rara vez ha pasado más de unas cuantas semanas seguidas en el país norteamericano.

- Contraste con Catar -

La aparente calma y jovialidad que se respira en el enclave contrasta con lo ocurrido en Catar hace cuatro años, cuando Reyna estuvo a punto de ser enviado a casa tras un enfrentamiento con el entonces entrenador Gregg Berhalter por su actitud en los entrenamientos.

Esa disputa se amplió hasta el punto de involucrar a la familia de Reyna, con una denuncia por agresión de por medio que llevó a que el entrenador fuera investigado por las autoridades del fútbol estadounidense, y posteriormente exonerado.

Esta vez tampoco ha sido todo una balsa de aceite. La estrella en ataque, Christian Pulisic, sufrió un golpe en un entrenamiento que se agravó en la victoria inicial por 4-1 contra Paraguay y no ha vuelto a jugar desde entonces.

El capitán Tim Ream contó a la AFP que ha habido "algunos momentos de tensión entre nosotros" durante las intensas sesiones de entrenamiento del DT Pochettino.

- S'mores -

Balogun se negó a revelar qué jugadores se habían aficionado al surf, una actividad a veces peligrosa en los enormes oleajes de la costa del Pacífico de California.

Pero el espectro de actividades es amplio, y algunas de ellas típicamente estadounidenses, para que a los jugadores no se les haga largo el tiempo entre partidos en este ampliado Mundial de 48 equipos y 39 días.

Pulisic dijo que ha empezado a preparar s'mores, un dulce preparado a base de malvaviscos y chocolate que para los estadounidenses es el epítome de la nostalgia acogedora.

Reyna habló de ir a darse "un chapuzón, para recuperarse un poco y tomar un poco de sol" en la playa después del entrenamiento.

Para Freese, todo ello hace que los jugadores estén más unidos mientras intentan lograr algo especial en su Mundial, después de no haber pisado los cuartos de final desde 2002.

"Regresamos a nuestro hotel, que está muy aislado y muy apartado, y estamos solo nosotros ahí, y realmente podemos ser nosotros mismos, estrechar lazos y volvernos un grupo cohesionado fuera del campo", resumió el arquero.

Con el primer puesto del grupo D asegurado, los estadounidenses ya saben cuáles serán las sedes de sus eventuales tres próximos partidos en las rondas eliminatorias, y las tres están en la costa Oeste; San Francisco, Seattle y Los Ángeles. Cerca del "oasis".