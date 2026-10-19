Bukele, libera presos en El Salvador: “Ingresarán al plan ‘Cero Ocio’ para salir reformados y que no se vuelvan más criminales”

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció una revisión de más de 10.000 expedientes de personas detenidas por colaborar de manera ocasional con pandillas. Según explicó, alrededor de la mitad de ese grupo podría acceder a beneficios penitenciarios mediante el programa Cero Ocio, que permite reducir el tiempo de condena a cambio de realizar trabajos de utilidad pública.

A quiénes alcanza la revisión de presos anunciada por Bukele

En una conferencia el viernes 16 de octubre, Bukele aclaró que la iniciativa no implica una liberación general de presos ni incluye a quienes considera integrantes de las estructuras criminales. También rechazó las versiones que señalaban que el gobierno tenía previsto excarcelar a decenas de miles de personas de forma indiscriminada.

La propuesta se enmarca en el sistema penitenciario establecido durante el régimen de excepción, aplicado para combatir a las pandillas. Según las cifras que presentó, este sistema alberga a 120.956 personas, de las cuales 96.457 están encarceladas por pertenencia a estas organizaciones o por delitos vinculados con ellas.

Dentro de ese grupo, el presidente salvadoreño identificó a 42.125 integrantes reconocidos como miembros formales de pandillas y a otros 25.910 vinculados con sus estructuras, entre ellos, vigilantes territoriales y personas que cumplían funciones de apoyo operativo. El gobierno del país latino sostuvo que estas categorías no serán incluidas en el plan de excarcelación anunciado.

La revisión se concentrará en 10.629 personas que, de acuerdo con la clasificación oficial, colaboraron de manera circunstancial. Bukele puso como ejemplo a quienes ocultaron a integrantes de pandillas o guardaron objetos para ellos bajo presión. Según su planteo, estas situaciones deben diferenciarse de la participación permanente en actividades criminales.

“Nosotros creemos que aproximadamente un 50% ingresarán al plan ‘Cero Ocio’ para salir reformados y evitar que se vuelvan más criminales”, dijo el mandatario. “Es oficialmente el mejor plan de combate al crimen del mundo. Nadie en la historia de la humanidad ha logrado lo que hemos logrado nosotros”, aseguró.

Esta propuesta se enfocaría exclusivamente en unas 10.000 personas que ayudaron a las estructuras criminales por temor o supervivencia Facebook Presidencia de la República de El Salvador

Cómo funciona el programa Cero Ocio en las cárceles salvadoreñas

El programa Cero Ocio está destinado a la rehabilitación de personas privadas de libertad mediante actividades laborales y de utilidad pública. Entre las tareas mencionadas por el presidente figuran la construcción de escuelas, la fabricación de pupitres, la confección de uniformes y la participación en actividades culturales.

Bukele sostuvo que más de 17.000 presos comunes ya forman parte de esta iniciativa. Según explicó, la incorporación al programa puede permitir una reducción de la condena, siempre dentro de las condiciones establecidas por el sistema penitenciario.

“En este país, todos los delitos menores de tres años son excarcelables”, dijo el presidente salvadoreño. “Los que están ahí (en el programa) cometieron delitos más graves, les dieron seis, ocho, diez, 12, 15 o 20 años de cárcel porque se metían a robar a casas, robaban vehículos o estafaban”, señaló.

El argumento del gobierno latino es que las personas que eventualmente recuperen la libertad deben hacerlo después de un proceso de reinserción.

El mandatario señaló que, dado que no todas las condenas son perpetuas, el sistema debe ofrecer herramientas para evitar que quienes cumplen penas determinadas regresen a la sociedad sin haber participado en actividades de rehabilitación.

“Si esos delincuentes en algún momento van a salir, ¿cómo queremos que salgan? ¿Queremos que salgan de la universidad del crimen que eran nuestras prisiones, o después de un programa de reinserción como ese?“, agregó.

La megacárcel de Bukele, por dentro

Las críticas de los familiares y las organizaciones de derechos humanos

El Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir) y familiares de personas detenidas cuestionaron el anuncio. Entre sus principales objeciones figura la posibilidad de que personas inocentes permanezcan encarceladas mientras esperan una revisión de sus expedientes.

“Para nosotros son inocentes aquellas personas que no tienen ningún vínculo con pandillas y que fueron capturados arbitrariamente por vivir en una comunidad donde las pandillas tenían el control”, dijo a CNN Samuel Ramírez, coordinador de Movir.

Los opositores a la medida también reclamaron que los criterios para seleccionar a los beneficiarios sean públicos y que se establezcan plazos concretos para analizar cada caso. Otra preocupación es que algunos detenidos puedan verse presionados a aceptar su responsabilidad o admitir vínculos con pandillas para obtener beneficios penitenciarios.

“Nadie debe declararse culpable de un delito que no cometió para recuperar su libertad”, señaló Movir, según lo retomado por Univision. Esta organización sostuvo que la prioridad debería ser esclarecer las detenciones denunciadas como arbitrarias y liberar a quienes no cometieron delitos.