“Estás en el infierno”: el brutal relato de venezolanos deportados por EE.UU. al Cecot

Dos migrantes venezolanos que fueron enviados al Centro de Confinamiento para Terroristas (Cecot) en El Salvador, donde hay cientos de pandilleros detenidos, revelaron su experiencia en la prisión. Según los testimonios recopilados, las condiciones son “brutales”, con torturas sistemáticas y privación de necesidades básicas.

Así es un día en el Cecot, según el testimonio de dos venezolanos

Luis Muñoz Pinto y Wuilliam Lozada Sánchez relataron cómo fueron sus días en el Cecot en el programa 60 Minutes de CBS News. Allí, detallaron que las celdas eran estrechas, no tenían colchones ni sábanas, las luces permanecían encendidas las 24 horas del día y había “sangre por todas partes”.

“Había gritos, gente llorando, gente que no aguantaba y se orinaba o vomitaba encima”, dijo Pinto, un estudiante universitario de 27 años que pasó cuatro meses en el centro de detención.

“Cuando llegas allí, ya sabes que estás en el infierno. No necesitas que nadie más te lo diga”, agregó.

Pinto y Sánchez aseguraron que se les negaban comida y medicinas, obligándolos a beber la misma agua que utilizaban para bañarse e ir al baño.

Asimismo, los guardias los obligaban a estar en posiciones de estrés durante varias horas, como permanecer arrodillados.

Las personas que no resistían eran llevadas a “La Isla”, una celda de castigo sin luz ni ventilación donde -según sus palabras- custodios entran de manera periódica a golpearlos.

Los guardias le solicitan a los prisioneros a estar en "posiciones de estrés" durante horas. En caso de no cumplirlo, son trasladados a una sala de castigos denominada "La Isla"

“Es una celda de castigo donde no puedes verte la mano delante de la cara”, dijo Sánchez, a lo que Pinto agregó: “La tortura era interminable. Te llevaban allí, te golpeaban durante horas y te dejaban encerrado durante días”.

Entre los recuerdos más latentes entre los venezolanos se encuentra su llegada al Cecot. Allí, el director de la prisión les advirtió que “nunca volverían a ver la luz del día ni de la noche” y que se aseguraría de que nunca salieran de allí.

¿Por qué los venezolanos estaban detenidos en el Cecot?

Pinto pasó cuatro meses en el centro de detención. Actualmente se encuentra en Colombia y señaló que fue arrestado luego de asistir a una cita programada a través de la aplicación CBP One.

Fue calificado como “un peligro para la sociedad” pese a no tener ningún antecedente penal ni una multa de tránsito.

“Les expliqué que yo no pertenecía a ninguna pandilla, a lo que el agente me respondió: ‘Pero tú eres venezolano’”, recordó el estudiante de 27 años.

Sánchez, por su parte, fue detenido en Estados Unidos tras intentar ingresar al país y solicitar asilo. Hasta el momento, no ha sido condenado por algún delito.

Denuncias contra el Cecot

Un informe de Human Rights Watch (HRW, por sus siglas en inglés) titulado “Bienvenido al infierno” presenta en 81 páginas las “violaciones a los derechos humanos” que sufrieron los 252 venezolanos deportados al Cecot.

HRW concluyó que los abusos en el Cecot no fueron incidentes aislados, sino una práctica sistemática para humillar y someter a los detenidos.

Los exdetenidos denunciaron ser golpeados con bastones, puños y patadas desde su llegada al aeropuerto y de forma casi diaria en la prisión.

Se detalla el uso de "La Isla", la celda de castigo relatada por Luis Muñoz Pinto y Wuilliam Lozada Sánchez.

Bajo este panorama, el organismo le solicita a la administración Trump detener los traslados a El Salvador y derogar el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para estos casos.