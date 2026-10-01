Confirman elecciones 2027 en El Salvador y Bukele podría ser reelegido en una votación que EE.UU. mira de cerca

El Salvador tiene fecha para sus próximas elecciones generales, que se realizarán el 28 de febrero de 2027. Ese día los ciudadanos elegirán presidente y vicepresidente, diputados de la Asamblea Legislativa y miembros de los concejos municipales, en un proceso que generará interés en Estados Unidos por el tamaño de la comunidad salvadoreña que vive en el país.

Elecciones en El Salvador: Bukele podrá buscar otro mandato

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó la fecha de los comicios y convocó oficialmente a las elecciones de 2027.

confirmó la fecha de los comicios y convocó oficialmente a las elecciones de 2027. La jornada se realizará bajo las reformas constitucionales aprobadas en 2025, que modificaron las reglas para la reelección presidencial y adelantaron el calendario electoral.

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De acuerdo con CNN, Bukele asumió la presidencia en junio de 2019 y fue reelegido en 2024. Las nuevas disposiciones permiten la reelección presidencial inmediata sin límite de mandatos, por lo que podrá buscar un tercer período consecutivo.

La reforma también extendió de cinco a seis años la duración del mandato presidencial y eliminó la segunda vuelta. El actual mandato de Bukele, que originalmente debía terminar en 2029, finalizará el 1° de junio de 2027 para hacer coincidir las elecciones presidenciales con las legislativas y municipales.

Con el nuevo sistema, será elegida en primera vuelta la fórmula presidencial que obtenga la mayor cantidad de votos válidos. Antes de la reforma, una candidatura debía superar el 50% de los votos válidos para evitar una segunda vuelta.

La inscripción de candidaturas para presidente, vicepresidente y diputados comenzará el 1° de octubre de 2026 y finalizará el 19 de noviembre. Para los concejos municipales, el período de inscripción tendrá fechas dentro del mismo calendario electoral.

Las elecciones se seguirán en EE.UU.: cuántos salvadoreños viven en el país

El proceso electoral también tendrá relevancia para la comunidad salvadoreña en EE.UU. Un cálculo de Pew Research Center estimó que 2,5 millones de personas de origen salvadoreño vivían en el país en 2021.

Un cálculo de Pew Research Center estimó que vivían en el país en 2021. De ese total, aproximadamente 1,3 millones habían nacido en El Salvador y 1,2 millones habían nacido en EE.UU. con ascendencia del país latino.

De acuerdo con CNN, el tamaño de esta comunidad convierte al país norteamericano en uno de los principales destinos de la migración salvadoreña.

El Tribunal Supremo Electoral confirmó que las elecciones generales de El Salvador serán el 28 de febrero de 2027 MARVIN RECINOS - AFP

La participación electoral desde el exterior forma parte del esquema previsto para los comicios de 2027.

El peso de los salvadoreños en la economía y la incertidumbre del TPS

Otro vínculo entre El Salvador y EE.UU. está relacionado con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Actualmente, unos 170.000 salvadoreños continúan protegidos por este programa.

A la espera de un anuncio oficial, los salvadoreños con TPS mantienen las protecciones del programa Uscis.gov/Pixabay

El plazo previsto para la designación del TPS salvadoreño finalizó el 9 de septiembre. Sin embargo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) informó que los beneficiarios mantienen la protección y la autorización de trabajo hasta que se realice un anuncio oficial.

La situación también tiene un impacto económico. Un estudio del Instituto de Investigación sobre Inmigración de la Universidad George Mason estimó que el fin del TPS para salvadoreños, hondureños y haitianos podría provocar una pérdida de hasta US$45.000 millones en el Producto Interno Bruto de EE.UU. durante diez años.

El análisis calculó además hasta US$6900 millones menos en contribuciones a Medicare y unos US$967 millones adicionales en costos de rotación laboral.

En el caso de los salvadoreños, unos 152.000 beneficiarios del TPS forman parte de la fuerza laboral en EE.UU. Según los datos, ese grupo aporta hasta US$5400 millones anuales en ingresos netos y unos US$1500 millones en impuestos federales, estatales y locales.