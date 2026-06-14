Burn saborea su momento "surrealista" de llegar al Mundial con Inglaterra

El defensa inglés Dan Burn considera "surrealista" estar a punto de actuar en el Mundial luego de una trayectoria que ha forjado desde las ligas menores y que hasta hace relativamente poco despuntó para traerlo a la cita orbital.

El central del Newcastle debutó como internacional apenas el año pasado y ahora forma parte de la convocatoria de 26 jugadores de Thomas Tuchel para Norteamérica 2026.

La selección inglesa llegó el sábado a su sede mundialista en Kansas City tras una concentración en Florida, donde ganó dos partidos amistosos contra Nueva Zelanda y Costa Rica.

Burn, de 34 años y con 2,01 metros de altura, comentó que era "especial" estar en un Mundial en una etapa tan avanzada de su carrera.

El defensa se forjó en las categorías inferiores del fútbol inglés, incluso en ligas no profesionales, antes de despuntar en el Brighton de la Premier League y fichar finalmente por el Newcastle en 2022.

"Es algo surrealista. Si me hubieran preguntado cuando jugaba en el Darlington, en la Conference (liga no profesional) y en la League Two, si llegaría a estar aquí, probablemente habría dicho que no, sobre todo a esta edad", declaró.

"Pero simplemente intento disfrutar de cada momento. Obviamente, todo es nuevo para mí; es la primera vez que vivo algo así. Así que estoy muy emocionado de estar aquí", expresó.

Burn señaló que la selección inglesa de Tuchel cuenta con jugadores de gran calidad, pero también posee un fuerte espíritu de equipo en su objetivo de ganar la segunda Copa del Mundo de su historia.

Además, destacó el buen ambiente que se respira en la concentración: "Aquí nos estamos tomando el tiempo necesario para conocernos a un nivel más profundo. Siento que esos pequeños detalles pueden marcar la diferencia en grandes torneos como este".

Inglaterra inicia su participación en el Mundial el próximo miércoles en Arlington, Texas, frente a Croacia, subcampeona en el Mundial de Rusia 2018 y tercera en Catar cuatro años después.

"Será una prueba difícil para nosotros, sobre todo siendo el primer partido", dijo Burn.

"Creo que, sobre el papel, es probablemente el encuentro más complicado. Pero estaremos bien preparados y listos para afrontarlo".

Los ingleses comparten el Grupo L con Ghana y Panamá.