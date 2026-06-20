Cabo Verde quiere competir "sin miedo", dice DT antes de partido ante Uruguay

Cabo Verde, que logró una de las mayores hazañas del Mundial al empatar 0-0 contra España en la primera jornada, quiere seguir compitiendo "sin miedo" y "hacer todo lo posible por clasificarse a la próxima ronda", declaró su seleccionador, Bubista, en la víspera del partido contra Uruguay

"Nuestra idea es competir los tres partidos (de grupo) con coraje, con organización, pero también sin miedo", dijo el técnico caboverdiano en Miami, donde afrontará a la Celeste

"No hemos venido solo a participar, queremos disputar los partidos, poder demostrar que estamos a este nivel y enfrentarnos a los mejores equipos del mundo", añadió

El lunes pasado, en Atlanta, Cabo Verde consiguió frustrar todas las ofensivas de España, vigente campeona de Europa y una de las favoritas del Mundial

La selección del archipiélago africano, de unos 520.000 habitantes, se enfrenta ahora a otro equipo de nivel, el Uruguay de Marcelo Bielsa, que intentará reaccionar tras empatar 1-1 contra Arabia Saudita el lunes

"Siempre es difícil (...) sobre todo por la categoría de nuestro rival, que ha sido campeón del mundo, por los jugadores que tiene y por su entrenador", dijo Bubista sobre Uruguay

"Tienen muy buenos jugadores; es un equipo intenso, bastante agresivo en el buen sentido de la palabra", añadió

Sobre la primera participación de Cabo Verde en un Mundial, Bubista dijo que la selección no solo representa a un país, sino también a toda África y que quería ser una inspiración para los niños del continente