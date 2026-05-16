Cade Cunningham anota 21, los Pistons dominan la segunda mitad, vencen a los Cavs y obligan a un séptimo juego

CLEVELAND (AP) — Cade Cunningham anotó 21 puntos y los Pistons de Detroit doblegaron el viernes 115-94 a los Cavaliers de Cleveland para obligar a un séptimo encuentro en su serie de segunda ronda de los playoffs en la Conferencia Este.

Los Pistons, primeros preclasificados, dominaron la segunda mitad y serán anfitriones del encuentro definitivo, que se llevará a cabo el domingo.

Jalen Duren aportó 15 puntos y 11 rebotes, mientras que Daniss Jenkins también anotó 15 tantos por los Pistons, que han ganado cuatro partidos en que han estado en riesgo de eliminación en estos playoffs.

Estaban abajo 3-1 ante Orlando antes de ganar los últimos tres para avanzar y superar la primera ronda.

Cunningham encestó cinco triples por los Pistons, quienes acertaron 16 de 36 desde más allá del arco. Duncan Robinson, quien se perdió el quinto partido el miércoles por una lesión lumbar, metió cuatro triples y sumó 14 puntos desde la banca.

Paul Reed añadió 17 unidades, y los suplentes de Detroit superaron a los de Cleveland por 48-19.

James Harden anotó 23 puntos por Cleveland, que sufrió su primera derrota en casa en estos playoffs. Donovan Mitchell y Evan Mobley anotaron 18 cada uno.

Detroit impuso su voluntad en los rebotes ofensivos y aprovechó las pérdidas de balón de Cleveland. Los Pistons convirtieron 13 rebotes ofensivos en 20 puntos.

Los Cavs cometieron 20 pérdidas, que derivaron en 28 puntos para Detroit.

Los Pistons ganaban 54-41 al descanso y comenzaron la segunda mitad con una racha de 12-2. Los Cavaliers reaccionaron para acercarse 74-68 antes de que Detroit sentenciara el duelo con un parcial de 13-2.

Evan Mobley falló una volcada y Marcus Sasser recorrió toda la cancha para anotar una bandeja sobre la bocina y darle a Detroit una ventaja de 84-70 al final del tercer cuarto.

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