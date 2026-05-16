“Sus derechos no viajan con usted”: Estados Unidos insta a sus ciudadanos a evitar viajar a estos países

El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) reiteró una advertencia dirigida a quienes viajen fuera del país norteamericano y subrayó que las protecciones jurídicas estadounidenses dejan de aplicarse una vez que una persona ingresa a otra jurisdicción. En el exterior, cada individuo queda expuesto a marcos legales que pueden diferir en procedimientos y protecciones individuales.

Qué países tienen alerta nivel 4 de EE.UU. por riesgo de detención injusta

El gobierno estadounidense señaló que cuatro países actualmente poseen una alerta de nivel 4: no viajar. Estas jurisdicciones poseen una advertencia específica por riesgo de detención injusta de ciudadanos estadounidenses, según el Departamento de Estado.

Se identificó naciones específicas como Afganistán, Irán, Corea del Norte y Rusia bajo la categoría de máximo riesgo X @TravelGov

“Sus derechos no viajan con usted”, recordó la agencia en sus redes sociales en caso de que los estadounidenses tomen la decisión de visitar algunas de estas naciones.

Los países señalados por EE.UU. con un nivel 4 de riesgo de viaje son:

Afganistán : además de la detención injusta, existe un peligro extremo por disturbios civiles, crimen, terrorismo, secuestro e instalaciones de salud limitadas. La embajada en Kabul suspendió operaciones en 2021, por lo que el gobierno de EE.UU. no puede proporcionar servicios consulares de rutina ni de emergencia .

: además de la detención injusta, existe un peligro extremo por disturbios civiles, crimen, terrorismo, secuestro e instalaciones de salud limitadas. La embajada en Kabul suspendió operaciones en 2021, por lo que el gobierno de EE.UU. . Irán : el gobierno estadounidense señaló peligro de terrorismo, disturbios civiles, secuestros, arrestos arbitrarios, tortura y detención injusta. No existen relaciones diplomáticas ni consulares directas. Las autoridades iraníes no reconocen la doble nacionalidad y pueden prohibir la salida del país a ciudadanos con pasaporte estadounidense .

: el gobierno estadounidense señaló peligro de terrorismo, disturbios civiles, secuestros, arrestos arbitrarios, tortura y detención injusta. No existen relaciones diplomáticas ni consulares directas. Las autoridades iraníes . Corea del Norte : riesgo continuo y grave de arresto, detenciones a largo plazo y detenciones injustas que se dirigen específicamente a ciudadanos de EE.UU. Es ilegal utilizar un pasaporte estadounidense estándar para viajar hacia o a través de Corea del Norte sin una validación especial otorgada por el Secretario de Estado. No hay embajada .

: riesgo continuo y grave de arresto, detenciones a largo plazo y detenciones injustas que se dirigen específicamente a ciudadanos de EE.UU. Es ilegal utilizar un pasaporte estadounidense estándar para viajar hacia o a través de Corea del Norte sin una validación especial otorgada por el Secretario de Estado. . Rusia: amenazas de terrorismo, maltrato por parte de oficiales de seguridad, acoso y detenciones injustas. La capacidad de asistencia de la embajada en Moscú es muy limitada y todos los consulados suspendieron operaciones. Al igual que en Irán, Rusia no reconoce la ciudadanía estadounidense de quienes poseen doble nacionalidad.

En estos destinos de alto riesgo, el Departamento de Estado advirtió que el gobierno puede tener una capacidad limitada o nula para ayudar incluso en situaciones de emergencia. Según el organismo, quienes decidan trasladarse a estos destinos deben revisar previamente las advertencias oficiales.

Cómo verificar el nivel de riesgo de un país antes de viajar

Cómo clasifica EE.UU. las alertas internacionales de viaje y qué significa cada nivel

El Departamento de Estado clasifica los destinos internacionales en cuatro categorías para informar el nivel de riesgo de cada país:

Nivel 1 corresponde a lugares donde se recomienda adoptar precauciones habituales.

corresponde a lugares donde se recomienda adoptar precauciones habituales. Nivel 2 , el gobierno aconseja a incrementar las medidas de cuidado.

, el gobierno aconseja a incrementar las medidas de cuidado. Nivel 3 sugiere reconsiderar el viaje debido a problemas de seguridad más relevantes.

sugiere reconsiderar el viaje debido a problemas de seguridad más relevantes. Nivel 4, la categoría más alta, implica una recomendación directa de no viajar por amenazas que pueden comprometer la vida de los ciudadanos.

Para definir estas alertas, el gobierno evalúa distintos factores, entre ellos criminalidad, terrorismo, conflictos internos, problemas sanitarios, desastres naturales, secuestros y posibilidad de detenciones arbitrarias. Los avisos de los primeros dos niveles son revisados cada año, mientras que los más altos se actualizan al menos cada seis meses o cuando cambian las condiciones de seguridad.

Cuadro con los niveles de alerta del Departamento de Estado de EE.UU. Travel.gov

Las recomendaciones del Departamento de Estado para viajar a destinos de alto riesgo

Entre las medidas sugeridas antes de un viaje internacional, el Departamento de Estado pidió revisar las leyes locales y verificar la vigencia de pasaportes y visas. También recomendó contratar seguros que contemplen atención médica y evacuaciones de emergencia.

Otra de las indicaciones oficiales es registrarse en el programa STEP, un sistema que permite recibir alertas de seguridad y facilita la localización de ciudadanos estadounidenses en situaciones críticas. Asimismo, para viajes hacia zonas consideradas de alto riesgo, aconsejó reducir la exposición digital y evitar transportar objetos de valor.

“Comparta documentos importantes, credenciales de inicio de sesión y contactos con sus seres queridos antes de viajar para que puedan gestionar sus asuntos si no puede regresar“, sugirió el Departamento de Estado en su sitio web.