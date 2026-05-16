En Estados Unidos: cuánto cuesta un Toyota Corolla Cross 2024 nuevo en mayo de 2026
Los precios sugeridos arrancan por encima de los US$23.000 y superan los US$31.000 en las ediciones electrificadas más completas
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El Toyota Corolla Cross 2024 continúa disponible en Estados Unidos durante mayo de 2026 con variantes a gasolina e híbridas, diferentes niveles de equipamiento y opciones de tracción delantera o integral. El SUV compacto de la compañía japonesa ofrece una mayor capacidad de carga en comparación con el sedán Corolla. Estos son sus precios sugeridos, según la versión.
Los precios del Toyota Corolla Cross 2024 en Estados Unidos
La automotriz comercializa tres versiones a gasolina y cuatro híbridas del Corolla Cross 2024. En su página web, Toyota recomienda los precios de venta sugeridos para las concesionarias de Estados Unidos.
|Modelo
|Tipo de motorización
|Precio sugerido por Toyota
Corolla Cross L
Gasolina
US$23.860
Corolla Cross LE
Gasolina
US$26.190
Corolla Cross XLE
Gasolina
US$28.085
Corolla Cross Hybrid S
Híbrido
US$28.220
Corolla Cross Hybrid SE
Híbrido
US$29.540
Corolla Cross Hybrid Nightshade
Híbrido
US$30.465
Corolla Cross Hybrid XSE
Híbrido
US$31.405
El equipamiento que Toyota incluye en cada versión a gasolina del Corolla Cross 2024
Según informó el concesionario autorizado de Toyota en Wesley Chapel, Florida, las versiones a gasolina del Corolla Cross 2024 incorporan distintos niveles de tecnología, confort y asistencia a la conducción.
- La variante L incluye Toyota Safety Sense 3.0, cámara de retroceso y dos puertos USB-C para carga.
- En la versión LE, la automotriz agrega volante tapizado en cuero, cargador inalámbrico para smartphones, cuatro puertos USB-C y monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero.
- La XLE aparece como la alternativa más equipada. El modelo incorpora asientos delanteros calefactables, iluminación ambiental, luces antiniebla LED y cámara trasera con líneas dinámicas.
De acuerdo con Car and Driver, estas versiones utilizan un motor a gasolina de cuatro cilindros y 2 litros, con 169 caballos de fuerza y 150 libras-pie (203 Newton metro) de torque.
El conjunto funciona junto a una transmisión automática continuamente variable (CVT, por sus siglas en inglés). La publicación especializada señaló que la aceleración resulta moderada, sobre todo a altas revoluciones, aunque destacó un andar confortable para el uso diario.
Las diferencias entre las variantes híbridas del Corolla Cross
A su vez, las variantes híbridas añaden elementos exclusivos según cada modelo:
- La Hybrid S incorpora tracción integral electrónica bajo demanda, luces diurnas DRL y emblemas exteriores en negro.
- Por encima de esa opción aparece la Hybrid SE, equipada con barras de techo negras, asistente de salida segura y vidrios traseros de privacidad.
- La edición Nightshade añade espejos exteriores calefactables pintados en negro, manijas exteriores negras y ópticas oscurecidas exclusivas para esa configuración.
- En el nivel superior aparece la Hybrid XSE, que suma climatizador automático de doble zona, espejo retrovisor interior con oscurecimiento automático, luces antiniebla LED y molduras cromadas alrededor de las ventanas.
La seguridad y la tecnología del SUV compacto
La línea Corolla Cross 2024 trae de serie una pantalla multimedia de ocho pulgadas (20,3 cm), sistema de audio con seis parlantes y compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto.
En las versiones superiores, Toyota permite sumar cargador inalámbrico para smartphones, puertos USB para los asientos traseros y sistema de audio JBL Premium con subwoofer. En materia de seguridad, todas las versiones cuentan con:
- Frenado automático de emergencia.
- Advertencia de salida de carril.
- Control crucero adaptativo.
- Asistencia de señales de tránsito.
- Luces altas automáticas.
Toyota mantiene una garantía limitada de tres años o 36.000 millas (57.936 kilómetros) y una cobertura para el tren motriz de cinco años o 60.000 millas (96.560 kilómetros). Además, la automotriz incluye mantenimiento programado sin cargo durante dos años o 25.000 millas (40.233 kilómetros). Los valores no incluyen impuestos, cargos de registro, tarifas de concesionario ni posibles ajustes de inventario.
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