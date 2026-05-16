En Estados Unidos: cuánto cuesta un Toyota Corolla Cross 2024 nuevo en mayo de 2026

El Toyota Corolla Cross 2024 continúa disponible en Estados Unidos durante mayo de 2026 con variantes a gasolina e híbridas, diferentes niveles de equipamiento y opciones de tracción delantera o integral. El SUV compacto de la compañía japonesa ofrece una mayor capacidad de carga en comparación con el sedán Corolla. Estos son sus precios sugeridos, según la versión.

Los precios del Toyota Corolla Cross 2024 en Estados Unidos

La automotriz comercializa tres versiones a gasolina y cuatro híbridas del Corolla Cross 2024. En su página web, Toyota recomienda los precios de venta sugeridos para las concesionarias de Estados Unidos.

Toyota mantiene cobertura para el tren motriz y mantenimiento programado sin cargo durante los primeros años Toyota

Modelo Tipo de motorización Precio sugerido por Toyota Corolla Cross L Gasolina US$23.860 Corolla Cross LE Gasolina US$26.190 Corolla Cross XLE Gasolina US$28.085 Corolla Cross Hybrid S Híbrido US$28.220 Corolla Cross Hybrid SE Híbrido US$29.540 Corolla Cross Hybrid Nightshade Híbrido US$30.465 Corolla Cross Hybrid XSE Híbrido US$31.405

El equipamiento que Toyota incluye en cada versión a gasolina del Corolla Cross 2024

Según informó el concesionario autorizado de Toyota en Wesley Chapel, Florida, las versiones a gasolina del Corolla Cross 2024 incorporan distintos niveles de tecnología, confort y asistencia a la conducción.

La variante L incluye Toyota Safety Sense 3.0, cámara de retroceso y dos puertos USB-C para carga.

incluye Toyota Safety Sense 3.0, cámara de retroceso y dos puertos USB-C para carga. En la versión LE , la automotriz agrega volante tapizado en cuero, cargador inalámbrico para smartphones, cuatro puertos USB-C y monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero.

, la automotriz agrega volante tapizado en cuero, cargador inalámbrico para smartphones, cuatro puertos USB-C y monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero. La XLE aparece como la alternativa más equipada. El modelo incorpora asientos delanteros calefactables, iluminación ambiental, luces antiniebla LED y cámara trasera con líneas dinámicas.

De acuerdo con Car and Driver, estas versiones utilizan un motor a gasolina de cuatro cilindros y 2 litros, con 169 caballos de fuerza y 150 libras-pie (203 Newton metro) de torque.

El conjunto funciona junto a una transmisión automática continuamente variable (CVT, por sus siglas en inglés). La publicación especializada señaló que la aceleración resulta moderada, sobre todo a altas revoluciones, aunque destacó un andar confortable para el uso diario.

Todas las versiones incluyen pantalla multimedia de ocho pulgadas y compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto Toyota

Las diferencias entre las variantes híbridas del Corolla Cross

A su vez, las variantes híbridas añaden elementos exclusivos según cada modelo:

La Hybrid S incorpora tracción integral electrónica bajo demanda, luces diurnas DRL y emblemas exteriores en negro.

incorpora tracción integral electrónica bajo demanda, luces diurnas DRL y emblemas exteriores en negro. Por encima de esa opción aparece la Hybrid SE , equipada con barras de techo negras, asistente de salida segura y vidrios traseros de privacidad.

, equipada con barras de techo negras, asistente de salida segura y vidrios traseros de privacidad. La edición Nightshade añade espejos exteriores calefactables pintados en negro, manijas exteriores negras y ópticas oscurecidas exclusivas para esa configuración.

añade espejos exteriores calefactables pintados en negro, manijas exteriores negras y ópticas oscurecidas exclusivas para esa configuración. En el nivel superior aparece la Hybrid XSE, que suma climatizador automático de doble zona, espejo retrovisor interior con oscurecimiento automático, luces antiniebla LED y molduras cromadas alrededor de las ventanas.

La seguridad y la tecnología del SUV compacto

La línea Corolla Cross 2024 trae de serie una pantalla multimedia de ocho pulgadas (20,3 cm), sistema de audio con seis parlantes y compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto.

En las versiones superiores, Toyota permite sumar cargador inalámbrico para smartphones, puertos USB para los asientos traseros y sistema de audio JBL Premium con subwoofer. En materia de seguridad, todas las versiones cuentan con:

Frenado automático de emergencia.

Advertencia de salida de carril.

Control crucero adaptativo.

Asistencia de señales de tránsito.

Luces altas automáticas.

Toyota mantiene una garantía limitada de tres años o 36.000 millas (57.936 kilómetros) y una cobertura para el tren motriz de cinco años o 60.000 millas (96.560 kilómetros). Además, la automotriz incluye mantenimiento programado sin cargo durante dos años o 25.000 millas (40.233 kilómetros). Los valores no incluyen impuestos, cargos de registro, tarifas de concesionario ni posibles ajustes de inventario.