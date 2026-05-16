Ni 7-Eleven ni Oxxo: la popular cadena que ya causa furor por su expansión en Florida y Texas

Los viajeros y conductores que recorren rutas de Florida y Texas tendrán la posibilidad de encontrar más locales de Buc-ee’s en los próximos años. La cadena, conocida por sus tiendas de gran tamaño, avanza con una expansión que incluye nuevas aperturas en distintos puntos de Estados Unidos.

Los nuevos locales que abrirá Buc-ee’s en Florida

Según Tallahassee Democrat, la compañía prevé incorporar al menos cuatro nuevos establecimientos en Florida. Los desarrollos están previstos en Ocala, Fort Pierce, Tallahassee y Port Charlotte.

Florida incorporará al menos cuatro nuevos establecimientos de Buc-ee’s Tripadvisor

El complejo proyectado para Fort Pierce, en el condado de St. Lucie, tendrá 76.245 pies cuadrados (7083 metros cuadrados), 120 estaciones de carga de combustible, 18 cargadores para vehículos eléctricos y 778 plazas de estacionamiento. La inauguración está programada para 2027.

En Ocala, la empresa trabaja en otro centro de 74.000 pies cuadrados (6874 metros cuadrados) con 120 bombas de combustible. La habilitación dependerá de la finalización de obras viales y la fecha tentativa es 2028.

Tallahassee también es parte de los planes de crecimiento de la empresa. Allí, Buc-ee’s compró más de 30 acres cerca de Capital Circle Northwest e Interstate 10. En ese terreno se proyecta la construcción de un edificio de 75.000 pies cuadrados (6968 metros cuadrados), 120 surtidores y 24 puntos de carga eléctrica.

Finalmente, en Port Charlotte, al sudoeste del estado, Buc-ee’s evalúa desarrollar otro comercio. Stan Beard, director nacional de bienes raíces y desarrollo de la firma, indicó a Tallahassee Democrat que el futuro establecimiento tendría cerca de 74.000 pies cuadrados (6874 metros cuadrados).

Texas sumará otra megatienda de Buc-ee’s

La cadena también reforzará su presencia en Texas, el estado donde nació. El Austin American Statesman informó que Buc-ee’s inaugurará en julio una nueva sede en San Marcos, que se convertirá en el local número 37 dentro del estado.

Las tareas de construcción comenzaron el 27 de enero. El predio se ubica sobre la Interestatal 35, entre Austin y San Antonio, en 3245 N. I-35. La obra superará los 74.000 pies cuadrados (6874 metros cuadrados) y requerirá una inversión de US$47 millones.

Buc-ee’s inaugurará una nueva tienda en San Marcos, Texas Tripadvisor

La coordinadora de medios de la empresa, Crissy Gonsalez, confirmó al medio texano que la apertura está prevista para julio, aunque la fecha exacta todavía no fue comunicada oficialmente. El futuro centro quedará a 19 millas (30,5 km) del Buc-ee’s más cercano, situado en New Braunfels.

Buc-ee’s proyecta nuevas tiendas en otros estados de EE.UU.

Además de las aperturas de la cadena previstas para los próximos meses y años en Florida y Texas, Buc-ee’s avanza con desembarcos en Arizona, Arkansas, Wisconsin, Kansas, Luisiana y Carolina del Norte, según informó Fox Business.

La primera sede en Arizona abrirá el 22 de junio en Goodyear. El establecimiento contará con 74.000 pies cuadrados (6874 metros cuadrados) y 120 puestos de abastecimiento.

En Benton, Arkansas, Bill Eldridge, presidente de la Comisión de Publicidad y Promoción de la ciudad, declaró a KATV que “la gran inauguración tendrá lugar entre principios y mediados de agosto”. El resto de los estados mencionados forman parte de la siguiente etapa del crecimiento de la marca.