Cae el precio del petróleo tras la nueva propuesta de paz de Irán

Los precios del petróleo cerraron a la baja el viernes, impulsados por un renovado optimismo tras la presentación por parte de Irán de una nueva oferta para reactivar las conversaciones de paz con Estados Unidos

El crudo West Texas Intermediate (WTI) para entrega en junio cayó un 2,95%, hasta los 101,97 dólares por barril, tras un breve descenso superior al 5% durante la sesión

El crudo Brent del Mar del Norte bajó un 2,20%, hasta los 108,17 dólares por barril

Este precio del Brent puede resultar sorprendente, dado el nivel del día anterior, cuando llegó a 114 dólares, pero en realidad refleja un cambio en el contrato. El contrato de julio ahora tiene prioridad sobre el de junio

La diferencia de precios entre los contratos de referencia de un mes a otro demuestra que el mercado aún espera una resolución de la crisis en las próximas semanas

A primera hora del día, la agencia oficial de noticias iraní Irna anunció que la República Islámica había "transmitido el texto de su última propuesta a Pakistán, el mediador en las conversaciones con Estados Unidos, el jueves por la noche", sin ofrecer más detalles

Esto bastó para desencadenar una ola de ventas en el mercado petrolero, que ya experimentaba una liquidez muy limitada debido al 1 de mayo, día festivo en muchos países europeos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sin embargo, afirmó no estar satisfecho con la oferta iraní y advirtió que la alternativa a las negociaciones era "aplastar" a la República Islámica

Estas amenazas moderaron, pero no detuvieron, la caída de los precios del petróleo

Según David Morrison, de Trade Nation, los inversores esperan ahora a ver "si el alto el fuego actual está a punto de romperse o si se dan las condiciones adecuadas para iniciar una nueva ronda de negociaciones de paz formales"

Si se materializa cualquiera de estas opciones, podrían observarse importantes fluctuaciones de precios cuando el mercado reabra el lunes

Además, siete miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (Opep+) decidirán sus cuotas el domingo por primera vez desde la sorpresiva salida de Emiratos Árabes Unidos del grupo, efectiva a partir de este viernes