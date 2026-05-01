¿Demócratas o republicanos? Las encuestas revelan qué partido lleva la delantera en las elecciones 2026

Los datos de un promedio de encuestas para el período comprendido entre el 2 y el 28 de abril ubicaron al Partido Demócrata con una ventaja de 5,7 puntos por sobre el Partido Republicano para las elecciones del Congreso en Estados Unidos. La diferencia muestra una tendencia que se registra desde mediados del año pasado.

Demócratas vs. republicanos: qué dicen las encuestas

El proceso electoral, previsto para el 3 de noviembre, definirá la nueva conformación de la totalidad de la Cámara de Representantes y parte del Senado, en un contexto donde actualmente el Partido Republicano mantiene el control de ambas cámaras. El relevamiento de Real Clear Polling abarcó varias encuestas realizadas durante abril y mostró una tendencia sostenida desde el año anterior.

El promedio de las últimas encuestas marca ventaja de casi seis puntos para los demócratas sobre los republicanos real clear polling

Según el promedio, los demócratas llevan actualmente la delantera en la intención de voto:

El Partido Demócrata cuenta con un 48,5% de apoyo.

de apoyo. El Partido Republicano recibió el 42,8% de apoyo.

La mayoría de los sondeos tomados para el cálculo mostraron una ventaja demócrata, con márgenes que varían desde un empate hasta diferencias de diez puntos o más en encuestas de Marquette (+10), Emerson (+10) y Big Data Poll (+11).

El panorama parece desfavorable para los republicanos, quienes actualmente controlan ambas cámaras del Congreso. En el Senado poseen una mayoría de 53-45, y en la Cámara de Representantes cuentan con 217 escaños frente a 212, según Ballotpedia.

Cómo afecta el conflicto con Irán a la intención de voto a Trump

El conflicto con Irán ha tenido un impacto significativamente negativo en los índices de aprobación del presidente Trump. Esto contribuyó a que su calificación general se encuentre en niveles bajos: entre un 37% y un 42%, según diversas encuestas de abril.

Según un sondeo de Emerson College, una mayoría del 53% de los votantes considera que la acción militar en Irán fue un fracaso, mientras que solo un 35% la ve como un éxito.

Las críticas del líder de la minoría del Senado a la gestión de Trump sobre la TSA y la guerra

Esta percepción es significativamente negativa entre los demócratas (80%) y los independientes (57%). Incluso, una parte de la base republicana preferiría que el presidente se enfocara en asuntos internos.

De manera general, la desaprobación de su política exterior aumentó considerablemente y subió ocho puntos desde el año pasado para alcanzar el 54%. Entre los votantes independientes, la desaprobación en esta área se disparó 15 puntos en un año, por lo que llegó al 61%.

Economía e inflación como ejes de preocupación en EE.UU., según encuestas

Las condiciones económicas ocupan un lugar central en la agenda pública. La inflación y el costo de vida aparecen como los temas más mencionados por los votantes al momento de identificar los principales problemas del país.

Una encuesta de Fox News indicó que el 26% de los votantes lo identifica como el problema más importante del país norteamericano, mientras que el sondeo de The Economist/YouGov Poll ubicó esa prioridad en el 27%.

Estas elecciones, que se llevarán a cabo el 3 de noviembre, son consideradas "midterm" (de medio término) porque ocurren a la mitad del mandato presidencial Freepik

Los votantes sienten una presión directa en sus bolsillos. La mayoría califica como un “problema mayor” el aumento de precios de:

Comestibles: 62%

Gasolina: 60% (un aumento respecto al 33% en septiembre de 2025)

Atención médica: 55%

Vivienda: 52%

Por otro lado, el 60% de los votantes calificó su situación financiera personal de forma negativa. Además, el 39% afirmó estar en una peor situación económica que hace un año.