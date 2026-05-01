La guerra de Trump en Irán ya es tan impopular como Irak y Vietnam en sus peores momentos

La guerra del presidente Donald Trump en Irán es tan impopular entre los estadounidenses como lo fueron la guerra de Irak en su año más violento, en 2006, y la guerra de Vietnam a comienzos de la década de 1970, según una encuesta de The Washington Post, ABC News e Ipsos.

El 61% de los estadounidenses considera que el uso de la fuerza militar contra Irán fue un error, y menos de 2 de cada 10 creen que la acción de Estados Unidos ha sido exitosa. Alrededor de 4 de cada 10 opinan que ha sido un fracaso, mientras que otro 40% sostiene que “es demasiado pronto para saberlo”. Los datos reflejan un esfuerzo bélico ampliamente impopular y un creciente costo económico en un momento en que la Casa Blanca intenta convencer a la población de que está mejor bajo Trump que bajo los demócratas.

Sin embargo, el apoyo a la guerra entre quienes se identifican como republicanos sigue siendo alto: el 79% considera que fue la decisión correcta. Entre los independientes que se inclinan por el Partido Republicano, la opinión está dividida: el 52% cree que fue acertada y el 46% la considera un error.

Manifestantes queman efigies del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una manifestación en Manila Aaron Favila - AP

Trump ha sugerido que el actual estancamiento con Irán podría prolongarse, al afirmar el miércoles que planea hacer que los líderes iraníes “cedan” y que “nunca habrá un acuerdo a menos que acepten que no habrá armas nucleares”. Los dirigentes iraníes aseguran que quieren alcanzar primero un acuerdo inicial para poner fin a la guerra y reabrir un paso clave del comercio mundial, el estrecho de Ormuz, y abordar después las negociaciones nucleares.

El presidente descartó por ahora negociaciones cara a cara, luego de que una primera ronda a comienzos de abril terminara sin acuerdo. Afirmó el jueves que decidió aceptar consecuencias económicas de corto plazo como el precio a pagar por impedir que Irán obtenga un arma nuclear.

“Cuando alcanzamos los 50.000 puntos en el Dow y los 7000 en el S&P, me dije: ‘Tenemos que hacer algo con Irán’”, declaró ante la prensa en el Despacho Oval. “Y odié hacérselo a mi gente… luego le dije a Kevin Hassett: ‘Perdón por esto, Kevin, pero tenemos que apagar un incendio’. Y el incendio está ocurriendo en el hermoso país de Irán, y ellos quieren tener un arma nuclear”.

A pesar del escepticismo sobre la guerra, los estadounidenses también desconfían de Irán, y están prácticamente divididos sobre si aceptar un acuerdo de paz en este momento. El 48% prefiere “alcanzar un acuerdo, incluso si es peor para Estados Unidos”, mientras que el 46% quiere “presionar por uno mejor, incluso si implica reanudar la acción militar”.

Un barco navega junto a un buque tanque anclado en el estrecho de Ormuz, frente a la isla de Qeshm, Irán Asghar Besharati - AP

Los independientes se inclinan a aceptar un acuerdo menos favorable (50% contra 39%), al igual que el 76% de los demócratas. En cambio, el 79% de los republicanos apuesta por exigir mejores condiciones, aun si eso implica retomar la guerra.

Comparación con Irak y Vietnam

La comparación histórica con Irak y Vietnam —conflictos que dividieron profundamente a la sociedad y luego fueron vistos como fracasos— es especialmente significativa. En Irak, el nivel de rechazo tardó años en alcanzar el que la guerra de Trump ya tiene en apenas dos meses. En 2006, el 59% de los estadounidenses consideraba un error la guerra en Irak, cifras similares a las registradas en Vietnam en los años setenta, según Gallup.

En esos conflictos, además, las bajas estadounidenses eran mucho mayores, lo que vuelve aún más llamativa la actual desaprobación. Más de 50.000 estadounidenses habían muerto en Vietnam para 1971, cuando el 61% consideraba un error el envío de tropas. En Irak, en abril de 2006, ya habían muerto 2402 soldados. En la guerra contra Irán, el Pentágono informó hasta ahora la muerte de 13 militares estadounidenses.

Camilleros del Cuerpo de Marines de Estados Unidos trasladan el cuerpo de un marine muerto durante la guerra de Vietnam Horst Faas - AP

Tampoco hay confianza en que el conflicto logre evitar que Irán desarrolle armas nucleares, el principal objetivo declarado por Trump. El 65% de los estadounidenses no confía en que un eventual acuerdo lo impida, una cifra similar al 64% que dudaba del acuerdo nuclear de 2015 durante la administración Obama.

El ataque a Irán sorprendió a parte de la población, que lo ve en contradicción con las promesas de campaña de 2024 de evitar guerras en el exterior. Solo el 22% considera que sus acciones son coherentes con esas promesas, frente al 46% que cree lo contrario.

La guerra también genera inquietud dentro del propio gobierno. El vicepresidente JD Vance, veterano de Irak y crítico de intervenciones pasadas en Medio Oriente, reconoció en una entrevista que le preocupa el agotamiento de las reservas de municiones, aunque minimizó divisiones internas.

Las consecuencias económicas, en tanto, empiezan a modificar el comportamiento de los estadounidenses. El 60% cree que la acción militar aumenta el riesgo de recesión. Más de 4 de cada 10 dicen que los precios del combustible los obligan a conducir menos y recortar gastos, y más de 3 de cada 10 han cambiado sus planes de viaje. Seis de cada diez reportan al menos uno de estos impactos.

Pocos esperan una mejora en el corto plazo: la mitad cree que los precios del combustible subirán el próximo año, frente al 21% que prevé una baja.