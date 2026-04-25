Elecciones primarias en EE.UU.: el calendario completo de mayo 2026, estado por estado

Este 2026 se celebran las elecciones de mitad de mandato, que definen el control del Congreso, así como cargos de gobernadores, alcaldes y otras autoridades. En mayo se realizan numerosos comicios estatales y locales clave para perfilar a los candidatos que competirán en las elecciones generales de noviembre.

Qué elecciones se realizan en mayo 2026

5 de mayo

Indiana : primarias estatales para la Cámara de Representantes de EE. UU. y otros cargos.

: para la y otros cargos. Ohio: primarias estatales para el Senado de EE. UU., la Cámara de Representantes, la gobernación y otros cargos.

12 de mayo

Nebraska: Primarias estatales para el Senado de EE. UU. , la Cámara de Representantes y la gobernación.

Primarias estatales para el , la Cámara de Representantes y la gobernación. Nueva Jersey: la ciudad de Newark celebra elecciones generales para alcalde y concejo municipal.

la ciudad de Newark celebra elecciones generales para alcalde y concejo municipal. Virginia Occidental: Primarias estatales para el Senado de EE. UU. y la Cámara de Representantes.

Newark celebra elecciones generales para alcalde y concejo municipal. La segunda vuelta es el 9 de junio de 2026 Seth Wenig - AP

16 de mayo

Louisiana: primarias estatales para el Senado de EE. UU. y la Cámara de Representantes.

19 de mayo

Este es el día con mayor actividad electoral del mes, con primarias estatales en:

Alabama: Senado, Cámara de Representantes y gobernación

Senado, Cámara de Representantes y gobernación Georgia: Senado, Cámara de Representantes y gobernación

Senado, Cámara de Representantes y gobernación Idaho: Senado, Cámara de Representantes y gobernación

Senado, Cámara de Representantes y gobernación Kentucky: Senado y Cámara de Representantes

Senado y Cámara de Representantes Oregon: Senado, Cámara de Representantes y gobernación

Senado, Cámara de Representantes y gobernación Pensilvania: Cámara de Representantes y gobernación

El día que tendrá mayor actividad electoral en el mes será el 19, con seis comicios Freepik

26 de mayo

Texas: segunda vuelta de las primarias estatales para el Senado, la Cámara de Representantes y otros cargos

Cuáles fueron los últimos comicios de abril

El 21 de abril se cerró la etapa electoral de ese mes con unos comicios especiales en Virginia. En esa jornada, los votantes dijeron “sí” a una modificación en la redistribución de los distritos electorales del Congreso.

Las acciones legislativas y prioridades políticas de la gobernadora de Virginia Facebook Abigail Spanberger

La normativa sometida a votación habilita al poder legislativo estatal de intervenir en la configuración de los distritos del Congreso hasta el 31 de octubre de 2030, momento en el cual volvería a aplicarse el esquema vigente.

“El presidente ordenó a los estados que asignaran más escaños republicanos al Congreso porque sabe que no puede ganar con su historial. Aumento de precios. Guerra temeraria. Promesas incumplidas. Los virginianos expresaron su opinión con contundencia. Ahora, ¡manos a la obra para ganar en noviembre!“, dijo la gobernadora desde su cuenta de X.

AP confirmó el triunfo del "sí" en Virginia Captura de pantalla/AP

A las 20.50 (hora local) del día de las elecciones, AP confirmó que Virginia había aprobado la enmienda constitucional. Cuando iba un 81% del conteo realizado, el “sí” se aseguró el triunfo con un 50,3% parcial, contra un 49,7% que se inclinó por el “no”.

Cuáles son las próximas elecciones en junio 2026

Después del 26 de mayo, California será el próximo estado en celebrar elecciones primarias para la Cámara de Representantes, gobernadores y otros cargos.

Los comicios se van a realizar el 2 de junio. Para la contienda por la gobernación del Estado Dorado, se enfrentan dos republicanos (Steve Hilton y Chad Bianco) y seis demócratas (Xavier Becerra, Matt Maham, Katie Porter, Tom Steyer, Tony Thurmond y Antonio Villaraigosa).