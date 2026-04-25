Elecciones primarias en EE.UU.: el calendario completo de mayo 2026, estado por estado
Los comicios generales se celebran el 3 de noviembre; qué primarias estatales y locales se celebran en el mes
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Este 2026 se celebran las elecciones de mitad de mandato, que definen el control del Congreso, así como cargos de gobernadores, alcaldes y otras autoridades. En mayo se realizan numerosos comicios estatales y locales clave para perfilar a los candidatos que competirán en las elecciones generales de noviembre.
Qué elecciones se realizan en mayo 2026
5 de mayo
- Indiana: primarias estatales para la Cámara de Representantes de EE. UU. y otros cargos.
- Ohio: primarias estatales para el Senado de EE. UU., la Cámara de Representantes, la gobernación y otros cargos.
12 de mayo
- Nebraska: Primarias estatales para el Senado de EE. UU., la Cámara de Representantes y la gobernación.
- Nueva Jersey: la ciudad de Newark celebra elecciones generales para alcalde y concejo municipal.
- Virginia Occidental: Primarias estatales para el Senado de EE. UU. y la Cámara de Representantes.
16 de mayo
- Louisiana: primarias estatales para el Senado de EE. UU. y la Cámara de Representantes.
19 de mayo
Este es el día con mayor actividad electoral del mes, con primarias estatales en:
- Alabama: Senado, Cámara de Representantes y gobernación
- Georgia: Senado, Cámara de Representantes y gobernación
- Idaho: Senado, Cámara de Representantes y gobernación
- Kentucky: Senado y Cámara de Representantes
- Oregon: Senado, Cámara de Representantes y gobernación
- Pensilvania: Cámara de Representantes y gobernación
26 de mayo
- Texas: segunda vuelta de las primarias estatales para el Senado, la Cámara de Representantes y otros cargos
Cuáles fueron los últimos comicios de abril
El 21 de abril se cerró la etapa electoral de ese mes con unos comicios especiales en Virginia. En esa jornada, los votantes dijeron “sí” a una modificación en la redistribución de los distritos electorales del Congreso.
La normativa sometida a votación habilita al poder legislativo estatal de intervenir en la configuración de los distritos del Congreso hasta el 31 de octubre de 2030, momento en el cual volvería a aplicarse el esquema vigente.
“El presidente ordenó a los estados que asignaran más escaños republicanos al Congreso porque sabe que no puede ganar con su historial. Aumento de precios. Guerra temeraria. Promesas incumplidas. Los virginianos expresaron su opinión con contundencia. Ahora, ¡manos a la obra para ganar en noviembre!“, dijo la gobernadora desde su cuenta de X.
A las 20.50 (hora local) del día de las elecciones, AP confirmó que Virginia había aprobado la enmienda constitucional. Cuando iba un 81% del conteo realizado, el “sí” se aseguró el triunfo con un 50,3% parcial, contra un 49,7% que se inclinó por el “no”.
Cuáles son las próximas elecciones en junio 2026
Después del 26 de mayo, California será el próximo estado en celebrar elecciones primarias para la Cámara de Representantes, gobernadores y otros cargos.
Los comicios se van a realizar el 2 de junio. Para la contienda por la gobernación del Estado Dorado, se enfrentan dos republicanos (Steve Hilton y Chad Bianco) y seis demócratas (Xavier Becerra, Matt Maham, Katie Porter, Tom Steyer, Tony Thurmond y Antonio Villaraigosa).
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