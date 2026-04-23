Cae Wall Street, afectada por la geopolítica

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja este jueves, lastrada por el nerviosismo de los inversores ante la creciente incertidumbre en Oriente Medio, mientras seguían de cerca los resultados empresariales.

Tras alcanzar máximos históricos la víspera, tanto el Nasdaq como el S&P 500 cayeron un 0,89% y un 0,41%, respectivamente.

El Dow Jones descendió a su vez un 0,36%.

Para Art Hogan, de B. Riley Wealth Management, en los últimos días se ha producido "una lucha de poder entre los fundamentos —los resultados, que hasta ahora han sido mejores de lo esperado— y el hecho de que las noticias procedentes del estrecho de Ormuz no han mejorado".

Los precios del petróleo continuaron subiendo debido a "la decepción causada por el fracaso en la reapertura del estrecho de Ormuz", según Carsten Fritsch, de Commerzbank.

Donald Trump afirmó el jueves que tenía "todo el tiempo del mundo" en la guerra de Oriente Medio, donde el alto el fuego vigente desde hace dos semanas entre Teherán y Washington parece estar pendiendo de un hilo.

Medios iraníes informaron de explosiones en Teherán, y el ministro de Defensa israelí declaró estar listo para reanudar la guerra.

"Los rendimientos de los bonos y los precios del petróleo se mantienen en niveles preocupantemente altos", señaló Adam Turnquist, de LPL Financial.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, el de referencia, subió al 4,32%, frente al 4,30% del cierre del día anterior.

Sin embargo, los analistas de Briefing.com consideran que el descenso de los índices bursátiles debe contextualizarse.

Otro aspecto que los inversores siguen de cerca es el desempeño trimestral de las empresas, que también influye en la evolución del mercado.

El especialista en componentes electrónicos Texas Instruments experimentó un alza de casi el 20%, hasta los 282,23 dólares.

La empresa de software ServiceNow cayó 17,59%, hasta los 84,94 dólares a pesar de un aumento del 22% en sus ingresos del primer trimestre.

A pesar de unos resultados mejores de lo esperado, Tesla, especialista en vehículos eléctricos, fue penalizada por sus proyecciones de gasto cada vez mayores, estimadas en 25.000 millones de dólares este año.