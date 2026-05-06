Caen los stocks comerciales de petróleo y de la reserva estratégica en EE.UU.

Las existencias comerciales de crudo disminuyeron la semana pasada en Estados Unidos, según cifras publicadas el miércoles por la Aie, y se extrajeron nuevamente barriles de las reservas estratégicas

Durante el período de siete días que finalizó el 1 de mayo, las reservas retrocedieron en aproximadamente 2,3 millones de barriles

El mercado esperaba una caída algo más pronunciada, de 3,4 millones, según la mediana de un consenso recopilado por la agencia Bloomberg

Las reservas estratégicas disminuyeron a su vez en unos 5,3 millones de barriles durante el mismo período, situándose en su nivel más bajo desde diciembre de 2024

El gobierno estadounidense se comprometió a liberar de forma progresiva 172 millones de barriles de los 415 millones que componían las reservas estratégicas a finales de febrero, para atenuar los efectos de la guerra en Oriente Medio

Según la Aie, la producción estadounidense se redujo ligeramente, hasta 13,57 millones de barriles diarios, y el ritmo de utilización de las refinerías se situó en el 90,1%

Las exportaciones disminuyeron con respecto al período anterior (-26,22%), al igual que las importaciones (-4,75%)

En cuanto a la demanda interna, la cantidad de productos entregados al mercado nacional volvió a situarse por debajo del umbral simbólico de los 20.000 barriles diarios, lastrada en particular por el retroceso de la categoría de gasolina (-3,20%)

La publicación del informe no influyó en las cotizaciones, en un mercado que el miércoles alimentaba la esperanza de un acuerdo inminente entre Estados Unidos e Irán

Hacia las 15:00 GMT, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en julio, caía un 7,26%, hasta 101,89 dólares

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en junio, bajaba un 7,01%, hasta 95,10 dólares