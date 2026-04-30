Entra en vigor este 1° de mayo: suspenden el SNAP a personas que no acrediten 80 horas de trabajo en Illinois
Hasta 150 mil participantes del programa podrían perder sus beneficios este viernes por la “One Big Beautiful Bill Act” de la administración Trump
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Se estima que hasta 150 mil personas del Programa de Cupones para Alimentos (SNAP, por sus siglas en inglés) puedan perder sus beneficios este viernes 1° de mayo debido a los nuevos cambios federales incluidos en la “One Big Beautiful Bill Act”. Estos incluyen la obligación de registrar al menos 80 horas mensuales de trabajo.
Qué se sabe de la suspensión del SNAP para este 1° de mayo
De acuerdo con CBS News, el proyecto exige que todos los adultos de entre 18 y 64 años alcancen los nuevos requisitos para mantener sus beneficios de cupones de alimentos. Entre ellos, cumplir con al menos 80 horas al mes de trabajo, capacitación laboral o servicio voluntario.
En caso de no cumplir con estas horas y no tener una exención antes del 1° de mayo, la persona solo podrá recibir los beneficios por un máximo de tres meses en un periodo de tres años.
Quiénes quedan exentos de las horas de trabajo
Los beneficiarios que no deben cumplir con la cantidad de horas de trabajo son los padres de un hijo menor de 14 años (antes el límite era de 18 años), personas embarazadas o quienes tengan ingresos brutos mensuales de al menos US$935. También quedan exentas las personas certificadas como física o mentalmente incapaces de trabajar.
En el caso de las personas sin hogar, los veteranos y jóvenes de 24 años que salieron del sistema de crianza (foster care, en inglés) ya no cuentan con las exenciones automáticas.
Efectos en las pequeñas empresas por los cambios en el SNAP
Con estos nuevos requisitos, los supermercados y pequeñas empresas ya planifican su grilla con una nueva cantidad de ingresos. De acuerdo con Evelyn Phillips de Evey’s Detox Tea, se prevén menos ventas y personal.
“Los recortes también disminuirán mis ventas y tendré que reducir mi plantilla”, dijo Phillips en diálogo con FOX 32. ”Esto no solo afecta a quienes reciben beneficios del programa SNAP. Nos afecta a todos”.
En Living Fresh Market de Forest Park también afirman que los beneficiarios del programa SNAP representan una parte importante de su clientela. Por tanto, remarcan el rol de las pequeñas franquicias en medio de la caída de las ventas.
“El pequeño comerciante es el que lucha por la comunidad y se queda sin importar cuáles sean los márgenes”, dijo Melody Winston, una alta ejecutiva de la tienda.
Los antecedentes de los nuevos cambios en el SNAP
En la actualidad, el SNAP se rige bajo el “One Big Beautiful Bill Act”, firmado por el presidente Donald Trump el pasado 4 de julio de 2025. La normativa presentó varios cambios en el programa como:
- Costo administrativo: a partir del año fiscal 2027, el reembolso federal a los estados por los costos de operación del SNAP se reducirá del 50% al 25%.
- Gastos de Internet: se prohíbe incluir los costos de internet dentro de los gastos de vivienda permitidos para calcular las deducciones de beneficios.
- Plan de Alimentos Económico: las futuras reevaluaciones de este plan tienen prohibido aumentar su costo, lo que permite ajustes anuales basados en la inflación de los precios de los alimentos.
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