El mensaje de Trump tras la muerte de Ted Turner, fundador de CNN

NUEVA YORK.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este miércoles un mensaje en su cuenta de Truth Social tras la muerte de Ted Turner, empresario fundador del canal de noticias CNN; lo despidió como “uno de los más grandes de la historia de la radiodifusión”.

“Ted Turner, uno de los grandes de todos los tiempos, acaba de fallecer. Fundó CNN, la vendió y quedó devastado por la transacción, ya que los nuevos dueños se apropiaron de CNN, su ‘creación’, y la destruyeron”, acusó el republicano en su mensaje a los nuevos dueños, a quienes siempre reprochó por su deriva “woke”, en alusión a su apoyo a las políticas de izquierda.

Y continuó: “Se volvió políticamente correcta, todo lo contrario a lo que él representaba. Quizás los nuevos compradores, gente maravillosa, logren devolverle su antigua credibilidad y gloria”.

El mensaje de Trump tras la muerte de Ted Turner

“En cualquier caso, fue uno de los grandes de la historia de la radiodifusión y un amigo mío. Siempre que lo necesité, estuvo ahí, siempre dispuesto a luchar por una buena causa”, cerró el presidente.

Turner, quien revolucionó el panorama de los informativos de televisión, murió a los 87 años. El magnate reveló en 2018 que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa que provoca síntomas similares a los del Párkinson y el Alzhéimer.

Nacido en Cincinnati, Turner se inició en el mundo de los medios de comunicación al hacerse cargo inicialmente de la empresa familiar de publicidad que le había dejado su padre. La Cable News Network (CNN) dio un giro radical al panorama televisivo tradicional con su apuesta por la cobertura de noticias las 24 horas del día.

Mantenía una relación indirecta con Trump, quien fue criticado en reiteradas ocasiones por la emisora, a la que el republicano calificó como “el enemigo del pueblo”. Si bien no se registran encuentros directos con el mandatario, más allá de una imagen en la que coincidieron en un evento, la emisora fue una de las más críticas de Trump a lo largo de su carrera política.

El empresario vendió sus cadenas a Time Warner y posteriormente abandonó el negocio. Sin embargo, manifestó en reiteradas ocasiones que CNN fue el “mayor logro” de su vida. En contraste, Trump acusó al medio de difundir “fake news” (noticias falsas) en varias oportunidades.

En un mensaje compartido a través de X en 2017, Trump citó a CNN entre otros medios y sostuvo que es “el enemigo del pueblo estadounidense”. Asimismo, en una rueda de prensa en la Casa Blanca en 2017, respondió directamente a un periodista de la cadena: “Eres fake news”.

Ted Turner (AP/John Bazemore) JOHN BAZEMORE - AP

“Ted es un gigante sobre cuyos hombros nos apoyamos, y hoy todos nos tomaremos un momento para rendirle homenaje y reconocer su influencia en nuestras vidas y en el mundo. Fue y siempre será el alma de CNN”, declaró en un comunicado Mark Thompson, presidente y director ejecutivo de la cadena.

El éxito de CNN inspiró la creación de otros canales de noticias que emitían las 24 horas del día, entre estos Fox News, fundado por Rupert Murdoch, rival de Turner desde hacía mucho tiempo, y MSNBC.

El imperio televisivo de Turner se expandió más allá de CNN e incluyó los canales TBS y TNT, dedicados al deporte y al entretenimiento, Turner Classic Movies y Cartoon Network, entre otros.

La revista Time lo nombró “Hombre del año” en 1991, cuando se casó con la actriz Jane Fonda, su tercera esposa. Se divorciaron una década más tarde y él achacó los problemas de su matrimonio a la conversión de ella al cristianismo.

Jane Fonda y Ted Turner (AP/Jason DeCrow, File) Jason DeCrow - FR103966 AP

En 1998, donó US$1000 millones a la ONU para crear la Fundación de las Naciones Unidas, una organización benéfica dedicada al clima, el desarrollo sostenible, la tecnología y la salud. También creó en 1997 un fondo para la protección de especies amenazadas, como la mariposa monarca y algunas ranas, en cooperación con terratenientes.

Control de CNN

En 1996, Time Warner Inc. compró su Turner Broadcasting System por US$7500 millones, creando el mayor conglomerado de comunicaciones del mundo, con empresas como HBO, el estudio cinematográfico Warner Bros, la revista Time, CNN, Cartoon Network y Turner Classic Movies.

En 2001, Time Warner se fusionó con el proveedor de servicios en línea AOL, una operación de US$99.000 millones a favor de la cual votó Turner.

Pero en la reorganización posterior fue destituido de su cargo al frente de las cadenas de cable que él mismo había creado y, finalmente, perdió miles de millones al caer el valor de las acciones de la empresa.

En 2003 dimitió como vicepresidente y, tres años más tarde, renunció a su cargo de consejero de Time Warner. En el plano ejecutivo y operativo, el CEO y presidente de CNN es Thompson.

Agencias Reuters y AFP.