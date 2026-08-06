Caitlin Clark y A'ja Wilson liderarán a EE.UU. en el Mundial de básquet femenino

Las estrellas de la WNBA Caitlin Clark, especialista en triples, y A'ja Wilson, cuatro veces MVP, lideran la poderosa selección de Estados Unidos que afrontará el Mundial de básquetbol femenino del 4 al 13 de septiembre en Berlín.

Estados Unidos, que ganó en París 2024 su octavo título olímpico consecutivo, intentará conquistar su duodécima corona mundial y quinta seguida, tras un recorrido perfecto sin una sola derrota en las cuatro últimas ediciones de la Copa del Mundo.

La pívot A'ja Wilson (Las Vegas) y la base Caitlin Clark (Indiana), convocada por primera vez para un gran torneo internacional, estarán acompañadas también por Napheesa Collier (Minnesota), Breanna Stewart (Nueva York) y Kahleah Copper (Phoenix).

También serán debutantes, en una gran cita planetaria, Paige Bueckers (Dallas), Aliyah Boston (Indiana) y Angel Reese (Atlanta).

Collier, Rhyne Howard (Atlanta) y Jackie Young (Las Vegas) se estrenarán en un Mundial, mientras que Chelsea Gray (Las Vegas), Kelsey Plum (Phoenix), Copper, Stewart y Wilson buscarán coronarse bicampeonas del orbe tras ganar el título en Australia en 2022.

"Es un grupo increíblemente talentoso que se ha ganado el derecho de participar en Berlín", comentó la directora general del equipo femenino estadounidense, Sue Bird, cinco veces campeona olímpica.

"Llevar la camiseta de Estados Unidos es un privilegio y sé que estas 12 jugadoras asumirán esa responsabilidad para conseguir un quinto título mundial" al hilo, agregó.

Por su lado, la entrenadora Kara Lawson se declaró "emocionada por trabajar con cada una" de estas jugadoras.

Estados Unidos, sembrado en el Grupo D, debutará en el Mundial 2026 contra China el 4 de septiembre. Luego jugará contra Italia el 6 y la República Checa el día siguiente.