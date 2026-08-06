El “Mamdani de Michigan”: quién es el candidato migrante que busca ser el primer musulmán en el Congreso de EE.UU.

El pasado 4 de agosto, Adbul El-Sayed derrotó a la representante Haley Stevens por apenas 14.893 votos en las primarias demócratas en Michigan por un escaño en el Senado. Es exfuncionario de salud pública en el estado y, de ser elegido en las elecciones generales de noviembre, se convertiría en el primer senador musulmán en la historia del país. Por su postura política y práctica del islam, es comparado con Zohran Mamdani, alcalde Nueva York electo en noviembre del año pasado.

Quién es Adbul El-Sayed, el nuevo “Mamdani de Michigan”

El-Sayed nació el 31 de octubre de 1984 en Michigan. Es hijo de Mohamed, un inmigrante egipcio, y su madrastra Jackie, cuya familia tiene raíces en el condado de Gratiot desde el siglo XIX, según consignó su biografía oficial.

Abdul El-Sayed es hijo de Mohamed, un inmigrante egipcio, y nació en Michigan FINN GOMEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Asistió a escuelas públicas en el suroeste del estado, donde fue capitán de los equipos de fútbol, lucha y lacrosse. Luego, se graduó con honores en la Universidad de Michigan, donde fue miembro de la sociedad de honor Phi Beta Kappa.

Durante su graduación, pronunció el discurso de estudiantes junto al entonces presidente Bill Clinton.

Poco después de graduarse, obtuvo el título de médico en la Universidad de Columbia gracias a una beca del Programa de Entrenamiento de Científicos Médicos financiada por los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés). Posteriomente, cursó un doctorado en Salud Pública por la Universidad de Oxford, donde estudió como becario Rhodes.

La carrera política de Abdul El-Sayed

Previo a trabajar en el ámbito público, fue profesor en el Departamento de Epidemiología de la Universidad de Columbia. A raíz de este rol, se convirtió en un experto reconocido en desigualdades de salud y ha publicado más de 100 artículos académicos revisados por pares, los cuales han acumulado más de 2000 citas.

Abdul El-Sayed dirigió el Departamento de Salud, Servicios Humanos y de Veteranos de Michigan FINN GOMEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En agosto de 2015, fue nombrado para reconstruir el Departamento de Salud de Detroit, convirtiéndose en el funcionario de salud más joven en una gran ciudad de los EE. UU.

Bajo su mando, el departamento lideró innovaciones en justicia ambiental, eliminó el plono en las escuelas y garantizó anteojos gratuitos para niños necesitados.

Luego dirigió el Departamento de Salud, Servicios Humanos y de Veteranos de Michigan, donde lideró un programa pionero para cancelar hasta US$700 millones en deuda médica para 300 mil ciudadanos del estado.

“No estaba destinado”: cómo inició la carrera política del “Mamdani de Michigan”

Tras ejercer su profesión en el llamado “estado de los Grandes Lagos”, decidió ejercer en la política al establecer que el sistema político actual ”enfermaba a la gente”.

“No estaba destinado a ser político. Estudió para ser médico, pero se dio cuenta de que era el sistema político el que enfermaba a la gente”, destacó el sitio web.

Abdul El-Sayed se postuló en las primarias demócratas de Michigan por la gobernación. No obstante, perdió contra la actual gobernadora Gretchen Whitmer Instagram/@abdulelsayed

Bajo esta premisa, se postuló para gobernador de Michigan en 2018 con una plataforma progresista. Sin embargo, quedó de segundo en las primarias demócratas con 340 mil votos acumulados y el respaldo de Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez.

En 2020, formó parte del Grupo de Trabajo de Unidad para el Sistema de Salud del entonces candidato Joe Biden. Allí, ayudó a diseñar políticas que incluían la reducción en el costo de los medicamentos.

“No debería ser tan difícil”: la candidatura de Adbul El-Sayed al Senado de EE.UU.

El-Sayed anunció su precandidatura al Senado de EE.UU. en abril de 2025, para competir por la banca que deja disponible el senador Gary Peters. En un video estilo vintage con imágenes de décadas pasadas, prometió “sacar el dinero de la política y aprobar el ‘Medicare para todos’”.

“Necesitamos un poco más de esa tenacidad de Michigan en los valores de Washington. Tenemos que contraatacar con fuerza a Trump y Musk con mucho más que papeletas y promesas incumplidas”, señaló en sus primeras imágenes de campaña.

Las promesas presentadas por el “Mamdani de Michigan” se dividen en tres puntos principales:

Sacar dinero de la política

Prohibición del dinero corporativo en las campañas políticas.

en las campañas políticas. Terminar con el gerrymandering (manipulación de distritos electorales).

(manipulación de distritos electorales). Reforma de la Corte Suprema y la abolición del filibusterismo en el Senado para facilitar la aprobación de leyes.

y la en el Senado para facilitar la aprobación de leyes. Facilitar el voto y proteger de manera estricta los derechos y libertades civiles.

Poner dinero en tu bolsillo

Impuestos a la riqueza de los multimillonarios para financiar servicios públicos.

para financiar servicios públicos. Vivienda asequible y programas integrales para combatir la falta de hogar.

y programas integrales para combatir la falta de hogar. Educación accesible sin deudas y sin costo de matrícula

sin deudas y sin costo de matrícula Regulación de la Inteligencia Artificial y de los centros de datos

y de los centros de datos Comercio justo y empleos dignos, criticando los acuerdos comerciales.

Medicare para todos

Crear un sistema de salud que garantice atención de alta calidad y asequible para todos los estadounidenses.

los estadounidenses. Reducción del precio de los medicamentos recetados y fragmentación de las grandes corporaciones del sector salud (Break up Big Healthcare).

recetados y fragmentación de las grandes corporaciones del sector salud (Break up Big Healthcare). Fortalecimiento del sistema de salud pública y de los servicios para veteranos.

Triunfo histórico en las primarias demócratas en Michigan 2026

El pasado 4 de agosto, el exfuncionario público superó a Stevens con el 48,5% de los votos, según consignó AP. La contienda fue tan reñida que no se declaró un ganador hasta las primeras horas del miércoles 5 de agosto.

El exfuncionario público ganó por menos de un punto porcentual X/@AbdulElSayed

“¡Ganamos! Me enorgullece ser su candidata demócrata al Senado de los Estados Unidos. ¡Vamos a ganar en noviembre!“, escribió El-Sayed en su cuenta de X.

Tras confirmarse el resultado, Stevens concedió la victoria y prometió apoyar a El-Sayed. Este también cuenta con el respaldo del senador Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez.

Por su parte, el presidente Donald Trump lo calificó de “comunista” y “hombre de odio”. Además, alegó fraude electoral en el condado de Wayne (Detroit).

El presidente Donald Trump calificó a Abdul El-Sayed de comunista Truth Social/@realDonaldTrump

“El condado de Wayne es una de las zonas electorales más corruptas de Estados Unidos, si no del mundo. ¡Es un auténtico país del Tercer Mundo! Ocurren milagros, como que se emitan muchos más votos que votantes. Por lo tanto, el comunista, que no goza de popularidad en Detroit, podría tener problemas con el recuento de votos", dijo Trump en su cuenta de Truth Social.

El-Sayed se enfrentará al republicano Mike Rogers el próximo 3 de noviembre. De ganar, se convertiría en el primer senador musulmán en la historia de Estados Unidos.