Donald Trump apunta contra el “Mamdani” de Michigan: “Un comunista fracasado”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reaccionó a la victoria de Abdul El-Sayed en las primarias demócratas para el Senado de Michigan con críticas personales y políticas. El resultado abre una nueva etapa dentro del Partido Demócrata y anticipa el enfrentamiento de noviembre frente al republicano Mike Rogers.

Donald Trump ataca a Abdul El-Sayed tras su triunfo en Michigan

En una publicación en Truth Social, Trump acusó a El-Sayed de mantener posiciones contrarias a Israel y a la comunidad judía. Además, sostuvo que las encuestas no anticiparon correctamente el desempeño del candidato y afirmó que el avance del sector progresista empujará al Partido Demócrata hacia posiciones más alejadas del centro político.

El mensaje de Trump tras conocer los resultados de las primarias demócratas en Michigan Truth Social @realDonaldTrump

“Excelentes noticias para el Partido Republicano. El-Sayed, un comunista fracasado que odia a los judíos e Israel, es el favorito para ganar su contienda”, escribió Trump mientras avanzaba el conteo y El-Sayed mantenía una ventaja ajustada. “No se esperaba que obtuviera un resultado tan bueno. ¡Ahora, las políticas descabelladas de los demócratas solo empeorarán!”, agregó.

La elección en Michigan era seguida con atención por ambos partidos debido a su relevancia para la renovación del Senado. El-Sayed obtuvo la nominación tras superar por un margen reducido a la representante Haley Stevens en una competencia que se resolvió con una diferencia cercana a los 15.000 votos sobre un total aproximado de un millón y medio de sufragios.

Trump denuncia sin pruebas irregularidades electorales en el condado de Wayne

Según The New York Times, con el 95% de las mesas contabilizadas, Abdul El-Sayed alcanzó el 48,5% de los votos frente al 47,5% obtenido por Haley Stevens. La victoria fue confirmada durante la madrugada del miércoles, momento en que la congresista reconoció el resultado y expresó su respaldo al candidato para la elección general.

Trump interpretó ese desenlace como una señal de fortalecimiento del ala progresista dentro del Partido Demócrata. En sus mensajes sostuvo que el crecimiento de ese sector representa una ventaja para los republicanos y aseguró que las propuestas demócratas continuarán hacia posiciones que considera más radicales.

El mandatario también insinuó que podrían existir irregularidades en el conteo de votos del condado de Wayne. Sin presentar pruebas, mencionó la posibilidad de una “elección manipulada” en noviembre y volvió a cuestionar la transparencia del proceso electoral en esa jurisdicción.

Trump acusa fraude tras las elecciones primarias del Partido Demócrata en Michigan Truth Social @realDonaldTrump

“En el condado de Wayne ocurren milagros, como que se emitan muchos más votos que votantes. El socialista de izquierda radical tiene una oportunidad real, y no hay que descartar todas esas papeletas falsas por correo que aparecerán “sorprendentemente” en el último momento”, dijo el presidente en otra publicación de Truth Social. “En noviembre debemos votar por Mike Rogers y hacer que Michigan sea demasiado grande para defraudar”, agregó.

Abdul El-Sayed responde a Trump y pone el foco en el costo de vida

Tras los comentarios de Trump, El-Sayed respondió durante una entrevista con CNN con un tono irónico. El candidato pidió que el debate público se centrara en los problemas económicos que enfrentan los ciudadanos.

“Pero en lugar de eso, está más enfocado en mí y en lo que voy a hacer mientras vivimos una crisis de asequibilidad que es generacional”, dijo el demócrata. “La gente está pagando casi US$5 por la gasolina debido a una guerra que él comenzó. Y la mitad del tiempo, si no está hablando de mí, está hablando de las cortinas de su salón de baile”, aseguró.

Asimismo, rechazó etiquetas como “socialista” y “comunista”. Explicó que su visión económica está basada en el fortalecimiento del capitalismo a pequeña escala y sostuvo que ese sistema debe ofrecer oportunidades de acceso para todos los ciudadanos.

“La gente no se pregunta dónde te sitúas en el espectro izquierda-derecha, sino ‘quién me va a ayudar a pagar mi vivienda, mis alimentos o a ver a un médico si me enfermo’”, señaló El-Sayed. “No soy socialista, soy científico y me gustan las respuestas basadas en la evidencia. Estoy enfocado en soluciones basadas en la vida de las personas y así es como vamos a ganar”, agregó.