Tras el revés en la Corte, Trump vuelve a la carga contra la ciudadanía por derecho de nacimiento en EE.UU.

WASHINGTON.- Luego del duro revés que le había propinado la Corte Suprema al fallar en contra de un decreto de Donald Trump que limitaba la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos, el presidente norteamericano firmó este jueves dos órdenes ejecutivas destinadas a restringirla, al ampliar la definición de las personas no elegibles para obtenerla, y otra para prohibir el llamado “turismo de nacimiento”.

El mandatario firmó las órdenes ejecutivas en el Salón Oval acompañado por el jefe adjunto de gabinete, Stephen Miller, el arquitecto detrás de las políticas migratorias más radicales del gobierno. Limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento ha sido una de las prioridades de Trump en su ofensiva para restringir la inmigración en Estados Unidos.

El presidente Donald Trump, junto al jefe adjunto de gabinete, Stephen Miller, en La Casa Blanca. JIM WATSON - AFP

“Se tomó una decisión muy desafortunada en la Corte Suprema con respecto a la ciudadanía por derecho de nacimiento... así que estamos haciendo ajustes porque es muy injusto”, afirmó Trump al momento de firmar los decretos. “La habían convertido en una burla”, amplió el presidente, que sostuvo que los decretos responderán a los parámetros constitucionales.

🎯 Ensuring large amounts of people who WRONGLY get birthright citizenship will no longer be eligible.



🎯 Taking action to BAN birth tourism.@StephenM explains President Trump's bold and impressive record on securing our borders and protecting the value of American… pic.twitter.com/hizsT4BGyw — The White House (@WhiteHouse) August 6, 2026

El 30 de junio pasado, la trascendental decisión de la Corte -con seis votos a favor y tres en contra- había desestimado el decreto firmado por Trump al día siguiente de su regreso a la Casa Blanca, en enero del año pasado, que instruía a las agencias federales a que se nieguen a reconocer la ciudadanía de los bebés nacidos en Estados Unidos que no tengan al menos un padre o madre que sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal.

En el acto de esta tarde, Miller explicó una de las órdenes ejecutivas de Trump es para combatir el llamado “turismo de nacimiento”, al que definió como “fraude”, mientras que la otra amplía las definiciones de personas no elegibles para la ciudadanía por derecho de nacimiento, como los hijos de ciudadanos extranjeros que hacen lobby en nombre de gobiernos extranjeros.

.@StephenM explains the difference between a tourist and birth tourist: "So if you're telling a consular officer you're here as a tourist but your true purpose and intent is to go to a baby mill, give birth... then you're committing a fraud against the American government." pic.twitter.com/N4hgcwGXLW — CSPAN (@cspan) August 6, 2026

“Si le estás diciéndole a un oficial consular que estás aquí como turista, pero tu verdadero propósito e intención es ir a una fábrica de bebés, dar a luz... entonces estás cometiendo un fraude contra el gobierno estadounidense”, explicó Miller. El decreto busca aumentar las restricciones para visitantes a Estados Unidos que quieran obtener visas con el fin de dar a luz en el país.

La orden ejecutiva de Trump del año pasado nunca había llegado a entrar en vigor, ya que había sido bloqueada rápidamente por varios tribunales inferiores debido a que chocaba con la 14ª Enmienda de la Constitución —ratificada en 1868—, la cual estipula que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos y del estado en el que residen”.

El presidente Donald Trump, en la Casa Blanca. JIM WATSON - AFP

La administración Trump había apelado los fallos de los tribunales inferiores contra el decreto presidencial, al argumentar que la disposición de la 14ª Enmienda se había malinterpretado durante más de un siglo. El presidente también afirmó que restringir ese derecho era necesario para evitar lo que llamó como la “industria del turismo de nacimiento”.

El gobierno republicano argumentó en su momento que el fallo de la Corte había dejado abierta la posibilidad de que el presidente restringiera el acceso a la ciudadanía para ciertas categorías e impusiera otras medidas para prohibir lo que cataloga como “turismo de nacimiento”.

“El presidente está tomando una acción histórica para proteger el valor de la ciudadanía estadounidense al poner fin a la práctica del turismo de nacimiento. El privilegio de la ciudadanía de Estados Unidos es un regalo inestimable y profundo”, señaló la Casa Blanca en su cuenta de X.

El decreto firmado por Trump señala que la ciudadanía “no es una mercancía que se pueda adquirir mediante la explotación calculada y la evasión de las leyes de inmigración”, como ingresar a Estados Unidos “con una visa de no inmigrante con el propósito de dar a luz dentro de las fronteras del país”.

“Los operadores de turismo de nacimiento utilizan publicidad engañosa e incentivos para atraer a ciudadanos extranjeros a viajar a Estados Unidos con el propósito de dar a luz en suelo norteamericano”, amplió.

El decreto detalla que el secretario de Estado y el secretario de Seguridad Nacional serán los encargados de “adoptar las medidas y actualizar las normas, políticas, directrices operativas u otras orientaciones” que sean necesarias para implementarlo.

“Podrán incluir acciones apropiadas para impedir la entrada a Estados Unidos —o la concesión de cualquier visado u otra autorización de viaje— a todo extranjero que ingrese o intente ingresar con el fin de participar en el turismo de nacimiento”, enumeró, entre otras directivas.

En 2024, nacieron en Estados Unidos 9600 bebés de madres con domicilio en el extranjero, según datos gubernamentales recopilados por el Migration Policy Institute, citados por The Wall Street Journal. Sin embargo, el centro de estudios especializado señaló que la cifra real podría oscilar entre los 22.000 y los 26.000 bebés al año.

Los defensores de la ciudadanía por derecho de nacimiento, en tanto, la han destacado como una “piedra angular” de lo que significa ser norteamericano, parte del “espíritu nacional” del país como un lugar abierto a todos, “independientemente de su fe, raza o credo”.