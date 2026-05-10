Calendario completo del Mundial de fútbol de Norteamérica
Calendario completo de la Copa del Mundo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, con 48 selecciones clasificadas en la primera fase y repartidas en doce grupos
Los dos mejores equipos de cada grupo y los ocho mejores terceros se clasificarán para los dieciseisavos de final.
El partido inaugural está programado para el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y la final tendrá lugar el 19 de julio en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey (afueras de Nueva York).
En total se disputarán 104 partidos, con 72 en la primera fase.
. Los 12 grupos:
A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa
B: Canadá, Bosnia-Herzegovina, Catar, Suiza
C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia
D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía
E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
F: Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez
G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda
H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
I: Francia, Senegal, Irak, Noruega
J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania
K: Portugal, RD Congo, Uzbekistán, Colombia
L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá
PRIMERA FASE
. Primera jornada
11 de junio
(19h00 GMT) México - Sudáfrica (Grupo A) - Estadio de Ciudad de México
(02h00 GMT del 12 de junio) Corea del Sur - República Checa (Grupo A) - Estadio de Guadalajara
12 de junio
(19h00 GMT) Canadá - Bosnia (Grupo B) - Estadio de Toronto
(01h00 GMT del 13 de junio) Estados Unidos - Paraguay (Grupo D) - Estadio de Los Ángeles
13 de junio
(19h00 GMT) Catar - Suiza (Grupo B) - Estadio de la Bahía de San Francisco
(22h00 GMT) Brasil - Marruecos (Grupo C) - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey
(01h00 GMT del 14 de junio) Haití - Escocia (Grupo C) - Estadio de Boston
(04h00 GMT del 14 de junio) Australia - Turquía (Grupo D) - BC Place de Vancouver
14 de junio
(17h00 GMT) Alemania - Curazao (Grupo E) - Estadio de Houston
(20h00 GMT) Países Bajos - Japón (Grupo F) - Estadio de Dallas
(23h00 GMT) Costa de Marfil - Ecuador (Grupo E) - Estadio de Filadelfia
(02h00 GMT del 15 de junio) Suecia - Túnez (Grupo F) - Estadio de Monterrey
15 de junio
(16h00 GMT) España - Cabo Verde (Grupo H) - Estadio de Atlanta
(19h00 GMT) Bélgica - Egipto (Grupo G) - Estadio de Seattle
(22h00 GMT) Arabia Saudita - Uruguay (Grupo H) - Estadio de Miami
(01h00 GMT del 16 de junio) Irán - Nueva Zelanda (Grupo G) - Estadio de Los Ángeles
16 de junio
(19h00 GMT) Francia - Senegal (Grupo I) - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey
(22h00 GMT) Irak - Noruega (Grupo I) - Estadio de Boston
(01h00 GMT del 17 de junio) Argentina - Argelia (Grupo J) - Estadio de Kansas City
(04h00 GMT del 17 de junio) Austria - Jordania (Grupo J) - Estadio de la Bahía de San Francisco
17 de junio
(17h00 GMT) Portugal - RD Congo (Grupo K) - Estadio de Houston
(20h00 GMT) Inglaterra - Croacia (Grupo L) - Estadio de Dallas
(23h00 GMT) Ghana - Panamá (Grupo L) - Estadio de Toronto
(02h00 GMT del 18 de junio) Uzbekistán - Colombia (Grupo K) - Estadio de Ciudad de México
. Segunda jornada
18 de junio
(16h00 GMT) República Checa - Sudáfrica (Grupo A) - Estadio de Atlanta
(19h00 GMT) Suiza - Bosnia (Grupo B) - Estadio de Los Ángeles
(22h00 GMT) Canadá - Catar (Grupo B) - BC Place de Vancouver
(01h00 GMT del 19 de junio) México - Corea del Sur (Grupo A) - Estadio de Guadalajara
19 de junio
(19h00 GMT) Estados Unidos - Australia (Grupo D) - Estadio de Seattle
(22h00 GMT) Escocia - Marruecos (Grupo C) - Estadio de Boston
(01h00 GMT del 20 de junio) Brasil - Haití (Grupo C) - Estadio de Filadelfia
(04h00 GMT del 20 de junio) Turquía - Paraguay (Grupo D) - Estadio de la Bahía de San Francisco
20 de junio
(19h00 GMT) Países Bajos - Suecia (Grupo F) - Estadio de Houston
(20h00 GMT) Alemania - Costa de Marfil (Grupo E) - Estadio de Toronto
(00h00 GMT del 21 de junio) Ecuador - Curazao (Grupo E) - Estadio de Kansas City
(04h00 GMT del 21 de junio) Túnez - Japón (Grupo F) - Estadio de Monterrey
21 de junio
(16h00 GMT) España - Arabia Saudita (Grupo H) - Estadio de Atlanta
(19h00 GMT) Bélgica - Irán (Grupo G) - Estadio de Los Ángeles
(22h00 GMT) Uruguay - Cabo Verde (Grupo H) - Estadio de Miami
(01h00 GMT del 22 de junio) Nueva Zelanda - Egipto (Grupo G) - BC Place de Vancouver
22 de junio
(17h00 GMT) Argentina - Austria (Grupo J) - Estadio de Dallas
(21h00 GMT) Francia - Irak (Grupo I) - Estadio de Filadelfia
(00h00 del 23 de junio) Noruega - Senegal (Grupo I) - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey
(03h00 GMT del 23 de junio) Jordania - Argelia (Grupo J) - Estadio de la Bahía de San Francisco
23 de junio
(17h00 GMT) Portugal - Uzbekistán (Grupo K) - Estadio de Houston
(20h00 GMT) Inglaterra - Ghana (Grupo L) - Estadio de Boston
(23h00 GMT) Panamá - Croacia (Grupo L) - Estadio de Toronto
(02h00 GMT del 24 de junio) Colombia - RD Congo (Grupo K) - Estadio de Guadalajara
Tercera jornada
24 de junio
(19h00 GMT) Suiza - Canadá (Grupo B) - BC Place de Vancouver
(19h00 GMT) Bosnia - Catar (Grupo B) - Estadio de Seattle
(22h00 GMT) Escocia - Brasil (Grupo C) - Estadio de Miami
(22h00 GMT) Marruecos - Haití (Grupo C) - Estadio de Atlanta
(01h00 GMT del 25 de junio) República Checa - México (Grupo A) - Estadio de Ciudad de México
(01h00 GMT del 25 de junio) Sudáfrica - Corea del Sur (Grupo A) - Estadio de Monterrey
25 de junio
(20h00 GMT) Curazao - Costa de Marfil (Grupo E) - Estadio de Filadelfia
(20h00 GMT) Ecuador - Alemania (Grupo E) - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey
(23h00 GMT) Japón - Suecia (Grupo F) - Estadio de Dallas
(23h00 GMT) Túnez - Países Bajos (Grupo F) - Estadio de Kansas City
(02h00 GMT del 26 de junio) Turquía - Estados Unidos (Grupo D) - Estadio de Los Ángeles
(02h00 GMT del 26 de junio) Paraguay - Australia (Grupo D) - Estadio de la Bahía de San Francisco
26 de junio
(19h00 GMT) Noruega - Francia (Grupo I) - Estadio de Boston
(19h00 GMT) Senegal - Irak (Grupo I) - Estadio de Toronto
(00h00 GMT del 27 de junio) Cabo Verde - Arabia Saudita (Grupo H) - Estadio de Houston
(00h00 GMT del 27 de junio) Uruguay - España (Grupo H) - Estadio de Guadalajara
(03h00 GMT del 27 de junio) Egipto - Irán (Grupo G) - Estadio de Seattle
(03h00 GMT del 27 de junio) Nueva Zelanda - Bélgica (Grupo G) - BC Place de Vancouver
27 de junio
(21h00 GMT) Panamá - Inglaterra (Grupo L) - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey
(21h00 GMT) Croacia - Ghana (Grupo L) - Estadio de Filadelfia
(23h30) Colombia - Portugal (Grupo K) - Estadio de Miami
(23h30) RD Congo - Uzbekistán (Grupo K) - Estadio de Atlanta
(02h00 GMT del 28 de junio) Argelia - Austria (Grupo J) - Estadio de Kansas City
(02h00 GMT del 28 de junio) Jordania - Argentina (Grupo J) - Estadio de Dallas
DIECISEISAVOS DE FINAL
28 de junio
(19h00 GMT) 2A - 2B - Estadio de Los Ángeles (Partido 73)
29 de junio
(17h00 GMT) 1C - 2F - Estadio de Houston (P76)
(20h30 GMT) 1E - 3ABCDF - Estadio de Boston (P74)
(01h00 GMT del 30 de junio) 1F - 2C - Estadio de Monterrey (P75)
30 de junio
(17h00 GMT) 2E - 2I - Estadio de Dallas (P78)
(21h00 GMT) 1I - 3CDFGH - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (P77)
(01h00 GMT del 1 de julio) 1A - 3CEFHI - Estadio de Ciudad de México (P79)
1 de julio
(16h00 GMT) 1L - 3EHIJK - Estadio de Atlanta (P80)
(20h00 GMT) 1G - 3AEHIJ - Estadio de Seattle (P82)
(00h00 GMT del 2 de julio) 1D - 3BEFIJ - Estadio de la Bahía de San Francisco (P81)
2 de julio
(19h00 GMT) 1H - 2J - Estadio de Los Ángeles (P84)
(23h00 GMT) 2K - 2L - Estadio de Toronto (P83)
(03h00 GMT del 3 de julio) 1B - 3EFGIJ - BC Place de Vancouver (P85)
3 de julio
(18h00 GMT) 2D - 2G - Estadio de Dallas (P88)
(22h00 GMT) 1J - 2H - Estadio de Miami (P86)
(01h30 GMT del 4 de julio) 1K - 3DEIJL - Estadio de Kansas City (P87)
OCTAVOS DE FINAL
4 de julio
(17h00 GMT) Ganador 73 - Ganador 75 - Estadio de Houston (P90)
(21h00 GMT) G74 - G77 - Estadio de Filadelfia (P89)
5 de julio
(20h00 GMT) G76 - G78 - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (P91)
(00h00 GMT del 6 de julio) G79 - G80 - Estadio de Ciudad de México (P92)
6 de julio
(19h00 GMT) G83 - G84 - Estadio de Dallas (P93)
(00h00 GMT del 7 de julio) G81 - G82 - Estadio de (P94) Seattle
7 de julio
(16h00 GMT) G86 - G88 - Estadio de Atlanta (P95)
(20h00 GMT) G85 - G87 - BC Place de Vancouver (P96)
CUARTOS DE FINAL
9 de julio
(20h00 GMT) G89 - G90 - Estadio de Boston (P97)
10 de julio
(19h00 GMT) G93 - G94 - Estadio de Los Ángeles (P98)
11 de julio
(21h00 GMT) G91 - G92 - Estadio de Miami (P99)
12 de julio
(01h00 GMT del 13 de julio) G95 - G96 - Estadio de Kansas City (P100)
SEMIFINALES
14 de julio
(19h00 GMT) G97 - G98 - Estadio de Dallas (P101)
15 de julio
(19h00 GMT) G99 - G100 - Estadio de Atlanta (P102)
PARTIDO POR EL TERCER PUESTO
18 de julio
(21h00 GMT) Perdedor 101 - Perdedor 102 - Estadio de Miami
FINAL
19 de julio
(19h00 GMT) G101 - G102 - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey