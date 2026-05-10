Un incendio en una planta de reciclaje de plástico en Estados Unidos generó una densa columna de humo

Un incendio de gran magnitud se desató este viernes en una planta de reciclaje de plástico del condado de Henry, en el estado de Tennessee, Estados Unidos. Como consecuencia de las llamas, los vecinos de la zona debieron quedarse en sus casas para evitar ser afectados por el humo. En los videos que se difundieron en redes sociales sobre lo ocurrido, se puede ver una espesa columna de humo negro.

Como consecuencia del incendio, la Oficina del Sheriff del Condado de Henry ordenó a los residentes cercanos permanecer en sus hogares, especialmente a las personas con problemas respiratorios, según informó Fox News. La medida se tomó por la presencia de humo denso en el ambiente y el riesgo potencial para la salud.

Como consecuencia del incendio se generaron grandes columnas de humo negro

El fuego afectó a las instalaciones de Sigma Renew 360, empresa que forma parte de Sigma Plastics Group. En videos que se viralizaron en redes sociales se observan densas columnas de humo negro que salen de la estructura afectada por el incendio, mientras debajo todavía podían verse llamas activas entre los restos de la planta.

Los vecinos de la zona debieron refugiarse en sus casas para no ser afectados por el humo

Hasta este sábado por la tarde, las autoridades no habían confirmado las causas del incendio ni habían precisado si hubo personas heridas o fallecidas. En tanto, los equipos de emergencia continuaban en el lugar con el objetivo de extinguir los focos activos.

Se incendió una planta de reciclaje de plástico

Incendio letal en Estados Unidos

Una situación similar se dio en Los Ángeles, en un caso en el que Jonathan Rinderknecht es acusado de haber iniciado un incendio que mató a 12 personas. Hace algunos días se supo que el presunto culpable es admirador de Luigi Mangione, el acusado de haber asesinado al director ejecutivo de una compañía de seguros.

El sospechoso de iniciar un incendio en Los Ángeles resentía a los ricos, dicen fiscales (AP Foto/Pat Sullivan, archivo) Pat Sullivan - AP

En documentos judiciales presentados la semana pasada, los fiscales lo describen como un conductor de Uber furioso por el capitalismo, quien de forma deliberada y como un acto de venganza encendió en llamas el vecindario de Pacific Palisades, un enclave con vistas hacia el océano en donde viven celebridades y cuyas propiedades son valoradas en millones de dólares.

Dos semanas después del acto, el historial de búsqueda del sospechoso mostraba entradas como “vamos a derrumbar a los multimillonarios”.

También realizó búsquedas con el eslogan “Libertad para Luigi Mangione”, el hombre que fiscales federales afirman asesinó al director ejecutivo de la compañía United Healthcare.

Los documentos de la fiscalía afirman que durante un interrogatorio a fines de enero de 2025, los investigadores le preguntaron por qué alguien iniciaría un incendio en Pacific Palisades. El sospechoso supuestamente respondió que un potencial incendiario podría estar motivado por resentimiento hacia los ricos, dado que “básicamente nos esclavizan”.